Bennato vende Bagnoli e Adl la compra

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport dell11.03.2024)

Sulla terra promessa di tante promesse dove, a Bagnoli, sorgevano lItalsider e la Cementir, dismesse con un cospicuo lascito testamentario di veleni, si registrano entusiasmo, festeggiamenti, luminarie e girotondi da parte di idrocarburi policiclici, loppe, morchie, rifiuti vari, percolato e amianto alla notizia che Aurelio De Laurentiis si accordato con Edoardo Bennato dopo linserzione dellarchitetto bagnolese:. Il nuovo stadio del Napoli a Bagnoli cosa fatta. Larchitetto-cantautore, polistrumentista con armonica a bocca Edoardo Bennato ha commentato:Aurelio ha ricambiato:Si eccita la colmata ridente e fuggitiva, la leggendaria colmata di rifiuti e veleni di Bagnoli che il famoso Tino Santangelo presidente didefin, dopo di che nacqueQuarantanni di false bonifiche, fatui progetti, magagne, trucchi, bugie e la colmata deve andare via, no resta, sar un giardino, no cemento avvelenato, con la perdita di fondi per un miliardo di lire e ventuno indagati per disastro ambientale e truffa ai danni dello Stato, amministratori, commissari dirigenti, politici, arraffasoldi. Bagnoli, la vergogna mondiale di Napoli.Con De Laurentiis arriva il riscatto. Lo stadio comprender tutti i progetti mai realizzati a Bagnoli, un farfallario, la casa delle tartarughe, una citt del cinema, il porto canaglia e il porto turistico per lo yacht di 44 metridel presidente Aurelio pi altre 699 barche, il male balneabile, il waterfront e il dietrofront. Tutto pronto per il 2027. Attorno allo stadio, una vera Aurelioland.Ed ora cantami, o diva, del Comune di Napoli il furore e lira funesta che infiniti singulti addusse al sindaco Gaetano Manfredi, novello don Rodrigo che protesta con voce esangue:. E aggiunge sulle note di Sergio Bruni:La contesa ch mai la vita infiamma Napoli. Il sindaco Manfredi, troppo gentile e tanto onesto pare, geme:. Aggiunge flebile: Se quel guerriero io fossi, se il mio veto savverasse. Aurelio pi furioso di Orlando replica:Il presidente della Regione De Luca non si schiera:Paginate di giornali, trasmissioni televisive, social e tweettaroli in campo. Manfredi e De Laurentiis sappicciano, se stutano, se tornana appiccia.Uno stadio per nemico. Aurelio:. Manfredi:. Aurelio:. Manfredi:Aurelio:. Manfredi sommessamente: