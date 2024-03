Il Napoli Basket crolla contro Tortona

di Mario Triggiani



(21-11, 44-33, 78-50)

Arriva una pesante sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A ha perso per 97-72 al PalaFerraris di Casale Monferrato contro la Bertram Tortona.Napoli non mai in partita, con Tortona che conquista un comodo vantaggio sin dai primi minuti di gioco. Gli azzurri sbagliano facili occasioni per segnare e la difesa a zona non limita gli attacchi degli avversari, che la bucano comodamente dalla lunga distanza.La gara si chiude gi nel terzo quarto, quando il vantaggio di Tortona tocca il +30 anche per demeriti di una GeVi apparsa incapace di reagire alle triple di Severini ed al lavoro sotto le plance di Kamagate.Con questa sconfitta Napoli resta al sesto posto in classifica, in piena lotta per accedere ai playoff.Il passo falso di Casale Monferrato non compromette quindi nulla per il futuro a breve termine della GeVi, che resta saldamente ancorata alla parte alta della classifica.Non deve, per, rimanere inascoltato il campanello d'allarme rappresentato da questa netta sconfitta contro Tortona, squadra s costruita per le prime quattro posizioni in classifica ma che in questo campionato ha sinora deluso.Napoli ha avuto difficolt su entrambi i lati del campo, con un attacco a tratti confusionario ed una difesa a volte eccessivamente molle.L'obiettivo salvezza oramai raggiunto, ma se si vuole ora puntare alla qualificazione ai playoff bisogna tenere sempre alto il livello di concentrazione senza concedersi momenti di distrazione come accaduto spesso questa sera al team partenopeo.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo, 16 marzo, quando gli azzurri ospiteranno alla Fruit Village Arena di Fuorigrotta la Estra Pistoia, attualmente al decimo posto in classifica.Si tratter di un altro incontro fondamentale in ottica playoff, con la GeVi che dovr riscattare anche la sconfitta in Toscana dello scorso 1 dicembre, la prima di quattro consecutive che misero a repentaglio la partecipazione di Napoli alla Coppa Italia di Torino, che i partenopei avrebbero alla fine vinto lo scorso 18 febbraio.: Zerini, Ross 15, Dowe 11, Candi 6, Tavernelli, Strautin 13, Baldasso 8, Kamagate 12, Severini 3, Obasohan 11, Weems 13, Radoević 15.: Pullen 13, Zubcic 7, Ennis 13, De Nicolao 5, Sinagra, Owens 11, Brown 7, Sokolowski 10, Lever 2, Bamba, Mabor 4, Ebeling.