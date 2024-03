Deludente pareggio col Torino

di Mimmo Carratelli

Vanno a vuoto tutti i calcoli del Napoli per puntare a un posto-Champions. Al Maradona, il Torino inchioda gli azzurri al pareggio (1-1). La zona-Champions resta lontana. Il pareggio il mestiere del Torino (11), solo lUdinese ha fatto pi pari (15).La squadra granata con una asfissiante marcatura a uomo in ogni zona del campo ha spento il Napoli che ha giocato sotto tono. Per dire, Lobotka si distinto pi per sei recuperi difensivi che non in regia. Palla tra i piedi, non sapeva a chi darla, tutti i compagni marcatissimi.Ha tentato Kvaratskhelia a forzare il muro del Toro. Oltre al gol (62), subito spento dal pareggio di Sanabria (64), il georgiano andato ripetutamente al tiro nel finale (otto minuti di recupero), ma Milinkovic-Savic ha sempre annullato le conclusioni di Kvara, una volta con laiuto della traversa (92).Non piaciuto il Napoli, troppo lento, condizionato dalluomo contro uomo del Torino. mancata verve ai centrocampisti. Zielinski ormai un estraneo nella squadra azzurra. Non ha fatto meglio Traor quando lo ha sostituito (67). Lento Anguissa, in difficolt contro la marcatura del lituano Gineitis. E Vlasic era sempre addosso a Lobotka. Buongiorno (1,94) ha concesso poco a Osimhen, appena due colpi di testa fuori nel primo tempo, una conclusione ravvicinata nella ripresa sventata da Milinkovic-Savic appostato sul palo.Il Torino col suo gioco rude e a uomo ha messo in difficolt il Napoli. mancata agli azzurri la velocit e la capacit di saltare luomo. Solita doppia marcatura su Kvaratskhelia: Djidji efficace fin quando rimasto in campo (dal 76 Sazonov, problemi muscolari per il difensore ivoriano), raddoppi di Bellanova e Vlasic. Le conclusioni in porta sono state 8-2 per il Napoli. Milinkovic-Savic (2,02) protagonista cinque volte su Kvaratskhelia.Politano con continui strappi ha infiammato linizio del Napoli con due assist per Kvara, poi si spento. Nella prima frazione, contro le due occasioni per il georgiano (14 e 43) il Torino ha opposto un gran tiro di Zapata sventato da Meret (28).stato evidente sin dal primo tempo che il Torino teneva in pugno la gara, addosso a ogni azzurro. Duello rusticano tra Osimhen e Buongiorno, ammoniti entrambi.Si sperato che il Napoli accelerasse nella ripresa e il gol di Kvaratskhelia (gran cross basso di Mario Rui, il georgiano in gol in scivolata precedendo Djidji) sembrato desse finalmente una svolta positiva per gli azzurri.Ma il pareggio di Sanabria, due minuti dopo, gelava lentusiasmo del Maradona: il paraguaiano, appena subentrato a Pellegri, segnava in rovesciata, nellarea piccola, dopo una serie di tocchi avventurosi fra difensori e attaccanti e il rimbalzo finale del pallone su Anguissa, involontario assist per il granata.Escludendo la caparbiet di Kvaratskhelia, tutti gli azzurri hanno giocato sotto ritmo. Ha avuto difficolt Mario Rui (1,70) contro Bellanova (1,88), perdendo tutti i duelli di testa. Hanno retto i difensori centrali, Ostigard in eccellente condizione sostituendo Rrahmani, Juan Jesus con qualche sortita offensiva.un risultato deludente in vista del retour-match marted in Spagna contro il Barcellona che, ieri, ha piegato di misura il Maiorca (1-0).proprio una disdetta, il Napoli non riesce a vincere tre partite di seguito.: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (79 Olivera); Anguissa, Lobotka (93 Lindstrom), Zielinski (67 Traor); Politano (67 Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia.: Milinkovic-Savic; Djidji (76 Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (88 Lazaro), Linetty (88 Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri (63 Sanabria), Zapata.: Orsato (Schio).: 62 Kvaratskhelia, 64 Sanabria.