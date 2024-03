Interessante giornata per la Champions

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell8.03.2024)

Scoppiettano gli scontri difficili delle squadre concorrenti ai posti-Champions in questa 28^ giornata di campionato, il Bologna ospita lInter, lAtalanta a Torino con la Juve, Fiorentina-Roma, Lazio contro Udinese, dai quali il Napoli, che anticipa oggi contro il Torino al Maradona, aspetta favorevoli rallentamenti per la rincorsa al quarto posto (Bologna +8) e al quinto se lItalia ne usufruir (Roma +4). Intanto, bisogna battere la squadra granata e poi sar chiss.Positivi riscontri della conduzione di Calzona in questi 19 giorni dalla sua apparizione a Castevolturno, rinnovata terra di sogni e di chimere. Non solo due pareggi e due vittorie, ma un Napoli finalmente libero dalla confusione.Garcia voleva rompere e rinnovare il 4-3-3 dello scudetto, Mazzarri col 3-5-2 per tamponare i risultati avversi. tornato il 4-3-3 originale.tornato Osimhen. Manda lampi Kvaratskhelia. Gli azzurri sono tornati a giocare. Ancora da registrare la fase difensiva (cinque palle-gol concesse alla Juventus, unenormit), soprattutto a Barcellona non bisogner essere cos generosi.Il Torino vanta la quarta difesa del campionato, 13 partite senza prendere gol (ma fuori casa porta imbattuta solo quattro volte), e il dodicesimo attacco. Segna poco il Toro e il vecchio Zapata (33 anni) ne il parco cannoniere (9 gol). Ne verrebbe di conseguenza che il Napoli deve sfondare un muro, ma non dovrebbe correre troppi rischi per Meret. Questo dicono i, ma si sa che il campo unaltra cosa.Sar una partita tosta e sarebbe meglio sbloccarla subito per evitare un match di affanni. Milinkovic-Savic un enorme ragno tra i pali (2,02), protetto da autentici corazzieri, Buongiorno (1,94) e Bellanova (1,88), pi altri difensori di combattimento.Per una sortita offensiva a sorpresa, Juric (assente in panchina, squalificato) potrebbe schierare il doppio centravanti, Pellegri con Zapata ispirati da Vlasic.Il Torino punta a infilarsi nella zona Europa League, ma se ne staccato di nove lunghezze rallentando nelle ultime sei partite (9 punti). Al Maradona, chiuso dai pronostici, il Torino cercher soprattutto di restarsene solido in difesa. A Napoli ancora una vergogna lo 0-3 a Torino nel cedimento completo della squadra di Mazzarri.S cambiato passo, il Torino col minimo vantaggio di una giornata di riposo in pi (ha giocato sabato, 0-0 con la Fiorentina in casa), il Napoli con la preoccupazione di non incorrere in infortuni in vista del retour-match col Barcellona.A centrocampo, i giocatori sono contati. In attacco Calzona ha diverse soluzioni per incasellare un altro risultato positivo.Per il sogno Champions, da tenere vivo nonostante il vantaggio di Bologna, Roma e Atalanta, il Napoli ha un solo risultato da afferrare, la terza vittoria con Calzona, la terza consecutiva come non s ancora verificato questanno per agli azzurri.