Se ADL il Censore tappa gli occhi alla tv

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 05.03.2024)

Quasi sessantanni dopo, cabaret-spettacolo inventato a Roma da Francesco Pingitore e Mario Castellacci, ecco, piccolo bavaglio per serrare le bocche, lanciato a Napoli da Aurelio De Laurentiis. Se Calzona incita gli azzurri (), Aurelio urla ().un ritorno al cinema muto. Vietato soprattutto parlare a Dazn. La guerra dichiarata, la battaglia si annuncia irriducibile.. Momento sfolgorante del presidente del Napoli.. Presidente tellurico. Tremano i Campi Flegrei. Non c mai stato a Napoli un presidente cos pirotecnico. Spari e dispari. Aurelio uno spettacolo continuo. Ilsempre pronto: ciak, gli gira. Gli girano le pale come lelicottero di SpiderMan.Ogni apparizione di Aurelio incendia lambiente e contribuisce al cambiamento climatico. Ha un conflitto permanente col silenzio. Impersona il nuovo Mick Jagger, il nuovo Rolling Stones, le sue parole sono pietre rotolanti contro chiunque, il sindaco di Napoli, i vigili urbani, gli arbitri, la Federazione, i procuratori e, oggi, Dazn, il Male assoluto, il Male Fuori, il Male che i sassi di De Laurentiis vogliono consumare.De Laurentiis una furia, cavillo selvaggio del west, ogni pretesto buono per eccepire e contrastare. Entra a barba tesa. Sorprende gli operatori di Dazn che filmano gli azzurri nello spogliatoio prima della partita e grida al porno-calcio, imita Ges e scaccia i mercanti televisivi dal tempio, nessuno ode parole che dice umane, dispensa una rabbiosa conoscenza anatomica degli orgogli maschili.Le telecamere da letto di Dazn arretrano, allontanandosi dalle caviglie di Osimhen, dal giro-vita di Anguissa, dai fianchi di Lobotka, dalle gambe di Traor. De Laurentiis cancella il Grande Fratello del calcio.Basta con i guardoni dello spogliatoio, con gli obiettivi puntati sullintimit del pre-partita. BastaDe Laurentiis Sartana che non perdona, Catone il Censore, Filiberto Guada che odiava le gambe delle Kessler in tv. Spazza via la televisione indiscreta.Dazn indiscreto? Fruga nei parastinchi, occhieggia ai sospensori, riprende le magliette intime. De Laurentiis contro le telecamere pruriginose che allungano lobiettivo sul riscaldamento degli azzurri, sui quadricipiti splendenti, sulle schiene salmastre e arse, sui menischi scogliosi e irti, sui vestimenti indecenti.De Laurentiis contro la televisione dannunziana. Parla col, non si conceder mai aDe Laurentiis per un calcio pulito senza tibie e peroni offerti allo spettatore. il puritanesimo di Aurelio che avanza. Mette Dazn allindice e gli fa un segno col dito medio perch in medio stat virtus. Rimanda le telecamere di Dazn a bruciare nellinferno, nel secondo cerchio degli incontinenti e dei lussuriosi. E annuncia al popolo la lieta novella. Con Dazn abbiamo chiuso.E il popolo napoletano applaude perch, dai tempi di Giordano Bruno e Mario Merola, non sera pi visto nel golfo un rivoluzionario come il presidente Aurelio De Laurentiis, il presidente che difende lo spogliatoio e lo chiude allocchio ineducato di Dazn, la tv che guarda i calciatori dove non batte il sole.