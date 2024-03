Kvara trascina, segna e Raspadori raddoppia

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 04-03.2024)

Soddisfazione massima. Il Napoli batte la Juventus al Maradona (2-1) in una partita in cui Vlahovic colpisce un palo e fallisce tre palle-gol, unaltra la sbaglia Cambiasso, unaltra ancora Rugani. Una Juve irriducibile ha messo a dura prova la formazione azzurra reduce dal 6-1 di Reggio Emilia. Aveva giocato mercoled il Napoli accusando solo nella ripresa una leggera flessione.stata alla fine una vittoria della volont perch sul rigore calciato da Osimhen si sono avventati in tre sulla respinta di Szczesny e Raspadori lha messa dentro precedendo Anguissa e Di Lorenzo (87).Per pi di quaranta minuti il Napoli aveva condotto di corto muso per il gol di Kvaratskhelia (43), gran battuta al volo di destro.Il possesso-palla difensivo degli azzurri sembrava avere la meglio, ma una rasoiata di Chiesa (81) rimetteva il match in parit, un risultato che la Juventus meritava per il maggior numero di palle-gol create. Il Napoli non si arrendeva e per il fallo di Nonge su Osimhen, ecco il rigore da cui nasceva il gol-vittoria di Raspadori, decisivo nel finale come successe lanno scorso contro i bianconeri.Con Osimhen bloccato da Bremer, stato Kvaratskhelia il condottiero azzurro. Non si contano i palloni giocati dal georgiano, messo continuamente gi dagli avversari (cinque falli subiti nel primo tempo, ammoniti Vlahovic e Cambiaso). Kvara stato il superbo trascinatore degli azzurri.La Juventus non ha badato solo a difendere, ma spesso si distesa in avanti con pi giocatori. Nel primo tempo stato un vero ping-pong con occasioni per tutte e due le squadre. Vlahovic sprecava al 10 e al 45, con un pallonetto sulluscita di Meret colpiva il palo lontano (34).Il Napoli aveva due grosse opportunit, ma era alto il tiro di Di Lorenzo (24) e sul colpo di testa di Olivera salvava sulla linea Alex Sandro (38).Lobotka pilotava il gioco azzurro, era bene in partita Traor, a corrente alternata Anguissa. Il Napoli andava allassalto avanzando con Di Lorenzo e Olivera che si riprendeva da un inizio incerto.La Juve replicava con lanci lunghi. Si inseriva pericolosamente a destra con Cambiaso e, a sinistra, con Iling. Il gol di Kvaratskhelia rompeva lequilibrio del match.La Juventus era senza Rabiot e McKennie, escludeva Gatti, giocava Alex Sandro con Rugani a destra, cra Iling e non Kostic esterno sinistro di centrocampo con Cambiaso a destra, Miretti e Alcaraz le mezzali. Rispetto a Reggio Emilia, Juan Jesus per Ostigard e Olivera per Mario Rui, Traor dallinizio come contro il Sassuolo.Nella ripresa rientrava in campo una Juve furiosa alla ricerca del pareggio. Cambiaso sbagliava la quarta palla-gol (53). Entravano Ostigard per Rrahmani acciaccato, Raspadori per Politano, Zielinski per Traor, Weah per Cambiaso ammonito (65).Il Napoli teneva palla facendo correre a vuoto la Juventus che cambiava Miretti con Nonge e Iling con Yildiz (76). La partita si faceva dura per il Napoli e il gol di Chiesa (81) faceva temere il peggio perch la Juventus aveva pi energie.Osimhen, sotto le grinfie di Bremer, aveva combinato poco, mai al tiro, ma si batteva strenuamente, fino a guadagnare il rigore. Respirava profondamente lo stadio, un urlo al tiro del nigeriano respinto corto di Szczesny, un urlo pi forte quando Raspadori scuoteva la rete.Entravano Danilo per Nonge e Milik per Alcaraz (89). La Juventus concludeva il match con quattro attaccanti (Chiesa, Milik, Vlahovic, Yildiz), ma Rugani falliva il pareggio con la quinta palla-gol mancata dalla Juve (92).: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (65 Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traor (65 Zielinski); Politano (65 Raspadori), Osimhen, Kvaraskhelia (93 Lindstrom).: Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (65 Weah), Alcarez (89 Milik), Locatelli, Miretti (76 Nonge, 89 Danilo), Iling (76 Yildiz); Vlahovic, Chiesa.: Mariani (Aprilia).: 43 Kvaratskhelia, 81 Chiesa, 87 Raspadori.