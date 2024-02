A Reggio Emilia gran ballo degli azzurri

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.02.2024 )

E vai, benedetto Napoli! Finalmente una gran partita, come ai vecchi tempi. Il Sassuolo di questa stagione una squadra-cuscinetto, ma il Napoli ha giocato una gara intensa che ha accresciuto la fragilit della squadra emiliana.La goleada (6-1) ha premiato i quattromila appassionati azzurri saliti sino a Reggio Emilia nonostante questannata buia.Sei gol in un botto dopo sei trasferte con la miseria di una rete e vittoria esterna che mancava da tre mesi dopo il 2-1 di Bergamo.Si esalta Osimhen, tre gol e lassist per il primo centro di Kvaratskhelia, e sono cinque i gol del nigeriano da quando rientrato (tre partite).Si sblocca il georgiano, doppietta, appena una rete nelle ultime nove partite. Il Napoli ha giocato alla vecchia maniera. Baricentro alto e recupero immediato della palla nella met campo avversaria. Il pressing alto degli azzurri ha mandato in tilt la difesa del Sassuolo, costretta a ripetuti errori sotto la pressione del Napoli.stata una partita gioiosa (prima vittoria con Calzona) perch si sono svegliati tutti i protagonisti addormentati dello scudetto. Il Napoli ha dominato in lungo e largo dal primo minuto superando linciampo dello svantaggio (17 Racic), e gi teneva sotto il Sassuolo.Partita sontuosa di Anguissa, incontenibile per Thorstvedt, impreziosita dal colpo di tacco che liberava al gol Rrahmani per il pareggio (29).Devastante Di Lorenzo che con due percussioni apriva il varco al sorpasso azzurro coi tocchi finali di Politano per Osimhen (31 e 41).Buona partita di Traor in campo per tre quarti di gara. Lobotka padrone assoluto del match travolgendo la marcatura di Henrique. Ma, soprattutto, il Napoli ha riconquistato il dominio sulle fasce.A sinistra con Mario Rui in appoggio a Kvaratskhelia stata tuttaltra musica. A destra, Di Lorenzo e Politano hanno confezionato lavvio della goleada.Kvaratskhelia entrato di prepotenza in partita, prima agevolando il terzo gol di Osimhen (47), poi mettendo a segno le ultime due reti (51 e 75) con lassist di Osi sulla prima conclusione.tornato il tandem delle meraviglie. Kvara si concesso anche uno spettacolare pallonetto dalla linea di met campo che finiva poco oltre la traversa. La difesa azzurra stata poco sollecitata col solo Pinamonti in attacco, qualche discesa di Bajrami sulla destra e un paio di scorribande di Laurient nella ripresa.Daltra parte, 26-5 le conclusioni per il Napoli (9-2 nello specchio della porta). Questa volta, lo schiacciante possesso-palla (71 per cento) stato arricchito da una manovra avvolgente con palla sempre avanti.Riconosciuta la pochezza del Sassuolo, resta in ogni caso la superba prestazione del Napoli, di eccellente auspicio per la prossima gara al Maradona, domenica sera contro la Juventus.Nella ballata in Emilia si sono inseriti Raspadori (62 per Politano), Natan (62 per Rrahmani), Simeone (76 per Osimhen), Zielinski (76 per Traor), Dendoncker (80 per Lobotka). Ma il pi era gi fatto, difficile aggiungere prestazioni rimarchevoli, Raspadori comunque il pi vivace, Simeone una volta al tiro.Il Napoli guarito? Si spera, soprattutto in vista del retour-match col Barcellona (12 marzo). Sembrava impossibile che i giocatori campioni dItalia si fossero improvvisamente e lungamente degradati a comparse sbiadite.La condizione fisica eccellente ( tornato Sinatti), bisognava liberare la testa dalla tristezza incombente. Il Sassuolo ha facilitato la riscossa azzurra. Il Napoli sorride, ce nera bisogno.): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (62 Natan), Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (80 Dendoncker), Traor (76 Zielinski); Politano (62 Raspadori), Osimhen (76 Simeone), Kvaratskhelia.: Consigli; Pedersen, Tressoldi (79 Kumbulla), Ferrari, Doig (56 Missori); Racic (56 Volpato), Henrique; Bajrami (79 Defrel), Thorstvedt, Laurient; Pinamonti (87 Kumi).: Chiffi (Padova)RETI: 17 Racic, 29 Rrahmani, 31, 41, 47 Osimhen, 51 e 75 Kvaratskhelia.