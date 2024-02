Fallita la rianimazione azzurra

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 26.02.2024)

Appena il tempo di dire meno male che c Osimhen, in gol al 66, dopo la rete al Barcellona, e il Cagliari irriducibile acciuffa un pareggio meritatissimo allo scadere dei sei minuti di recupero (1-1).

Prima del pari cagliaritano, Politano, Simeone e Lobotka sono andati vicini al raddoppio, ma sarebbe stata una punizione ingiusta per la squadra di Ranieri, disperatamente penultima.Dopo cinque giorni di lavoro, Calzona cava poco e niente dal Napoli ormai inchiodato alla sua classifica di sconforto e umiliazione. Squadra piatta, poco mobile, mai incisiva, con un elaborato possesso-palla (71 per cento) senza sbocchi, per tre quarti di gara inferiore al Cagliari e con un po di inutile brio nel finale.A Cagliari, un Napoli dal gioco raffazzonato, difesa in affanno e attacco inconsistente. Rientro di Zielinski, sotto la sufficienza, Mazzocchi al posto dello squalificato Di Lorenzo, Raspadori a destra per Politano. Una squadra senzanima, apparsa persino svogliata.Poca cosa Kvaratskhelia, domato dal piccolo Nandez, raddoppiato da Jankto e nuovamente sostituito (73 in campo Politano). Osimhen, tra il colosso colombiano Mina (1,95) e Dossena, ha avuto il solo il guizzo del gol a porta vuota (il cross di Raspadori scavalcava il portiere Scuffet).Vagava per il campo Anguissa, presenza impalpabile Zielinski, si dannava Lobotka correndo dappertutto. Raspadori era lunico azzurro apprezzabile, suo lunico tiro del primo tempo (28 Scuffet tratteneva con difficolt), poi lassist per il vantaggio e le poche occasioni pericolose create nellarea sarda.In difesa se ne andava a spasso Mazzocchi proprio sul lato dove il Cagliari insisteva pericolosamente con le discese di Augello e i cross di Luvumbo. Ancora un errore di Juan Jesus, aggirato da Luvumbo e gol acrobatico dellangolano sul lancio lungo di Dossena. In difficolt Rrahmani, pi concreto Olivera.Era un Napoli senza n capo, n coda, graziato da un Cagliari volenteroso nel primo tempo in cui Luvumbo, sempre lui, sprecava fuori una facile palla-gol a porta vuota dopo luscita maldestra di Meret su Lapadula (42).Poco prima, per loffside di Lapadula, veniva annullato lautogol di Rrahmani (32) sulla splendida punizione di Gaetano, lazzurro in prestito alla formazione sarda. Fin quando rimasto in campo (61 entrava Viola), il ragazzo di Cimitile vinceva il confronto diretto con Lobotka.Nella ripresa, la rete di Osimhen (una vera beffa per il Cagliari) sembrava dovesse migliorare la partita, assai brutta nella prima frazione per colpa soprattutto del Napoli.La squadra azzurra si ridestava profittando dello smarrimento del Cagliari in svantaggio. Lobotka organizzava meglio il gioco, si riprendeva Anguissa, Raspadori era bene in partita. Sulle ripartenze del Cagliari era sempre lontano Mazzocchi nel controllo di Luvumbo e Calzona riprendeva spesso il terzino azzurro.Ranieri operava i primi cambi (61 Viola per Gaetano, affaticato; Pavoletti per Lapaudula; Zappa per Jankto), ma subiva il gol di Osimhen.Sul vantaggio anche Calzona provvedeva alle sostituzioni (73 Politano per Kvaratskhelia; 79 Cajuste per Zielinski e Lindstrom per Raspadori).Miglioravano leggermente gli azzurri, tre volte vicini al raddoppio (90 Politano di poco a lato; 94 Simeone, subentrato a Osimhen, concludeva sul portiere; 95 un gran tiro di Lobotka fuori).Doveva uscire Pavoletti per infortunio (76) ed entrava Petagna che creava scompiglio nella difesa azzurra. Il Cagliari, con grande coraggio e determinazione, assaltava il Napoli e conquistava meritatamente il pareggio al 96.Mercoled il recupero col Sassuolo a Reggio Emilia, una partita che non ha pi senso, Napoli lontano, lontanissimo dallEuropa.Non resta che il secondo match col Barcellona. Ma se questo continua ad essere il Napoli inutilmente in rianimazione c poco da sperare.