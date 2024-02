Una vigilia sfasciata dal presidente

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 21.02.2024)

Con la puntualit inesorabile degli interventi fulminanti nei suoi ventanni di presidenza, ricchi di successi e crisi di nervi, De Laurentiis sfascia questa vigilia di Napoli-Barcellona, match che vale ancora molto per il Napoli in vista dei soldi del Mundialito per club, inscenando il terzo balletto dellormai instabile panchina azzurra, una maledizione dopo la fuga per troppo amore di Luciano Spalletti.

A ventiquattro ore dalla partita col Barcellona, dopo un tardivo e risibile summit al Britannique col figlio Edo, il genero Sinicropi e il fedele Chiavelli, il massimo dellunit di crisi che il Napoli pu esprimere, De Laurentiis esonera Mazzarri, lamico di famiglia, e assume Francesco Calzona, lamico tattico di Sarri e Spalletti.A parte il ridicolo cui viene esposto Mazzarri, che prepara la squadra a Castelvolturno per una partita che non lo vedr in panchina, tenuto alloscuro dellavvicendamento insieme a Meluso e Micheli, presenti sui campi del Konami Training Center e anchessi esclusi dalloperazione presidenziale, la decisione poteva essere presa due giorni prima, sabato sera, dopo la partita col Genoa, dando modo a Calzona di incidere in qualche modo con una presenza anticipata.Si dice: ostacoli burocratici hanno ritardato la disordinata decisione. Non un alibi, unaggravante della confusione che distingue ormai ogni mossa di De Laurentiis, sempre in ritardo, dallestate scorsa a oggi, sulle necessit del Napoli.Napoli-Barcellona si gioca in questo clima surreale (). Ed venuto il momento che i giocatori, sinora al comodo riparo da ogni accusa sulla crisi che ha stravolto la squadra dello scudetto, si assumano anchessi le responsabilit di una situazione di tutti colpevoli.Il ritorno in campo di Osimhen pu aiutare, ma non baster da solo per andare avanti in Champions, lultima spiaggia consolatoria di una stagione sballata.unillusione dire che il Barcellona sta peggio del Napoli. Situazioni molto diverse, col vantaggio dei catalani dessere comunque una squadra fortemente identitaria per tradizione e successi, galvanizzata da una pattuglia di giovanissimi vogliosi di affermarsi e vincere (gli attaccante Yamal 17 anni e Victor Roque 19), con lallenatore che resta al suo posto anche se Xavi gi sa di lasciare a fine stagione.Il Barcellona ha fallito nella Coppa del re e nella Supercoppa spagnola, ma terzo in campionato, nessuna sconfitta fuori casa (per in Champions ha perduto sui campi dello Shahktar 0-1 e dellAnversa 2-3), terzo attacco della Liga (52 reti, venti pi del Napoli), ma anche decima difesa (34 gol, sette pi del Napoli).La difesa azzurra, che ha sempre sofferto il milanista Giroud, avr di fronte un altro vecchio fromboliere temibile, il polacco Lewandowski, 36 anni. Frankie De Jong e Christensen muovono bene la palla a centrocampo, Gundogan vi aggiunge dinamismo e forza fisica.Si sa bene come gioca il Barcellona, vulnerabile in difesa, ora tocca vedere come giocher il Napoli nel trambusto di questi giorni.Difficile capire come una squadra di campioni dItalia con ampi meriti si sia perduta, ma si campioni se si sempre sostenuti da personalit, applicazione, sacrificio, dedizione, tecnica, tutto il tesoro smarrito dagli azzurri. Per passare il turno, occorrer un buon margine di gol. Il ritorno in Spagna fissato per il 12 marzo.