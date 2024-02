Il Napoli Basket trionfa in Coppa Italia

di Mario Triggiani



". Questa una delle pi famose massime dell'Avvocato Mario Maione, presidente della Carpisa Napoli Basket che il 19 febbraio 2006 conquistava la Coppa Italia. Quasi esattamente diciotto anni dopo il capoluogo campano torna a vincere il trofeo grazie agli uomini allenati da coach Milicic che hanno regalato un insperato successo alla Generazione Vincente Napoli Basket.L'avversario era dei pi ostici, quell'EA7 Milano campione d'Italia in carica in netta ripresa dopo un inizio di stagione altalenante. Il team lombardo poteva contare su dodici uomini di altissimo livello, ma Napoli sempre in vantaggio per i primi trentanove minuti, grazie alle triple di Pullen, Ennis e di un ritrovato Zubcic che dopo qualche gara in chiaroscuro buca ripetutamente la retina di Milano. La GeVi si ritrova addirittura sul +8 a due minuti dalla fine, ma tre triple consecutive dei lombardi ribaltano il risultato.Nei momenti di difficolt si vedono i veri campioni e cos Jacob Pullen chiede palla ai compagni e, dopo qualche palleggio per disorientare l'avversario, prova una tripla fuori equilibrio che si insacca nel canestro e regala un nuovo vantaggio a Napoli quando mancano 13 secondi al termine della gara.Milano sbaglia la rimessa ed costretta a mandare in lunetta Sokolowski, che non sbaglia e porta Napoli avanti di quattro lunghezze. Napoli commette fallo su Napier, che segna il primo tiro libero e nel tentare di sbagliare appositamente il secondo non colpisce neanche il ferro commettendo un'infrazione che regala di fatto la Coppa Italia alla GeVi.Si tratta della terza volta che una squadra di Napoli vince il trofeo, dopo il trionfo della Fides Partenope nel 1968 e la gi citata vittoria del 2006.Questo successo legittima l'intero progetto della societ del Presidente Grassi, che con i suoi soci Amoroso e Tavassi hanno raccolto un movimento allo sbando con tanti fallimenti sulle spalle ed una squadra in Serie B ed hanno regalato l'ennesimo trionfo agli appassionati di pallacanestro napoletani.Ora non si possono pi porre limiti a questa squadra, che se rimane ovviamente fuori dal novero delle favorite al titolo nazionale, pu ambire ad essere una delle outsider per il finale di stagione. Dopo aver eliminato dalla Coppa l'attuale capolista in campionato Brescia e la campionessa in carica Milano, affrontare Napoli ai playoff sar tosta per tutti.: Bortolani, Tonut, Melli 20, Napier 8, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso, Shields 10, Mirotic 19, Hines 4, Voigtmann 6.: Pullen 14, Zubcic 11, Ennis 21, De Nicolao 2, Sinagra, Owens 10, Brown 6, Sokolowski 13, Alessandro Lever, Bamba, Mabor, Ebeling.