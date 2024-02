Il Napoli Basket sconfigge anche Reggio Emilia e vola in finale di Coppa Italia

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket a un passo dal sogno, dopo la vittoria contro la Unahotels Reggio Emilia nella semifinale di Coppa Italia che ha regalato ai partenopei l'accesso all'atto finale della competizione in cui affronteranno l'EA7 Milano

La semifinale sempre stata condotta nel punteggio dai reggiani, che grazie alla mira formidabile dall'arco hanno bucato ripetutamente la retina degli azzurri. Napoli prova a rimanere a contatto con le triple di Pullen e le penetrazioni di Ennis, ma a met ultimo quarto l'inerzia della gara sembra completamente dalla parte del team emiliano.Proprio quando tutto sembra perduto per Napoli, l'attacco di Reggio Emilia si inceppa. Ne approfitta Tyler Ennis, che costringe i migliori giocatori avversari ad uscire per falli ed infallibile in lunetta.A sedici secondi dalla fine una bomba di Sokolowski porta il punteggio in parit. Sull'azione successiva Reggio Emilia sbaglia la tripla e si va ai tempi supplementari.Le rotazioni della reggiana sono ridotte all'osso e nell'overtime gli emiliani sono in debito d'ossigeno, cos si aprono gli spazi per Napoli che colpisce prima con una tripla di Pullen fuori ritmo e poi con due schiacciate di Brown che chiudono di fatto il match e danno inizio alla festa dei tifosi partenopei per l'insperata vittoria.Ora la Generazione Vincente attesa alla finalissima contro l'EA7 Milano, che ha dominato l'altra semifinale contro l'Umana Venezia.Napoli, con quattro ore in meno di riposo e dopo aver affrontato una gara molto pi faticosa rispetto agli avversari, quindi chiamata ad una nuova impresa contro una delle squadre pi forti del campionato.Il pronostico tutto dalla parte di Milano, ma gi tante volte in questo campionato la Generazione Vincente Napoli Basket ha saputo dimostrare di essere capace di dare il massimo contro squadre sulla carta superiori.: Weber 6, Cipolla, Galloway 7, Faye 8, Smith 11, Uglietti, Atkins 15, Vitali 13, Grant 3, Chillo 15.: Pullen 21, Zubcic 8, Ennis 18, De Nicolao, Sinagra, Owens 6, Brown 16, Sokolowski 15, Lever 3, Bamba.