Squadra brutta e pareggio stiracchiato

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 18.02.2024)

Sul filo di lana, col Napoli alla deriva sotto di un gol, il giovane belga Ngonge (18 milioni dal Verona) salva la faccia a una brutta squadra azzurra acciuffando il pari contro il Genoa al Maradona (1-1).Cera in tribuna Osimhen, unassenza ormai pesante per lattacco azzurro che si evaporato. N Simeone, due conclusioni fuori, n Raspadori, subentrato nel finale, hanno dato peso e qualit.Il miglior tiratore stato Anguissa, gran sinistro sventato da Martinez (15) e colpo di testa oltre la traversa (74), le due occasioni del Napoli.Kvaratskhelia, gran combattente, ha ottenuto poco dai suoi strappi, un bel diagonale basso deviato in corner dal portiere genoano (87), una conclusione debole (3), un tiro alto (58). Il mal dattacco ormai persistente.Un altro flop casalingo e sono ormai 18 i punti buttati via al Maradona, una enormit. Il pareggio col Genoa smorza definitivamente la rincorsa del Napoli al quarto posto. Addio grande Europa lanno prossimo. Mercoled c il Barcellona a Fuorigrotta, ottavi di Champions: Osimhen la speranza.Il Genoa, quinta positiva trasferta consecutiva, due vittorie e tre pareggi, ha inchiodato gli azzurri a uno sterile, monotono e mai incisivo possesso-palla (74 per cento). Il portiere pi impegnato stato Meret al rientro: due parate essenziali sui colpi di testa di Retegui (7 e 27).Il Napoli non c pi, prescindendo dal modulo di gioco. La prestazione contro il Genoa stata disarmante. Un continuo passarsi la palla, senza unidea, contro la squadra ligure sempre bene organizzata dietro la linea del pallone.Gilardino rinunciava ai migliori motori del suo centrocampo (Strootman e Malinovskyi) schierando una linea mediana con due difensori agli esterni (Sabelli e Martin) per i raddoppi sulle fasce.Con una difesa robusta ad oltranza, il Genoa ha cos governato la partita intasando gli spazi negli ultimi venti metri. Il Napoli non ha mai avuto la velocit, il guizzo, linserimento a sorpresa per far breccia nel dispositivo difensivo del Genoa.Sono mancati i movimenti rapidi, gli scambi a un tocco. Sempre palla tra i piedi a vantaggio delle marcature puntuali dei liguri che raddoppiavano in zona-palla costringendo il Napoli a ricominciare con passaggi allindietro.Lobotka ha tentato di organizzare il gioco nella confusione totale della squadra, gli azzurri giocavano da fermi senza proporsi a dettare il passaggio.Al Genoa bastato Messias, spesso in raddoppio su Kvaratskhelia, ma pronto a lanciare lattacco genoano, per proporre loffensiva a sorpresa degli ospiti col contributo del laterale Martin, rapido a crossare per la testa di Retegui.In sostanza, Messias ha giocato meglio dei tre centrocampisti azzurri: Traor mobile ma evanescente (un tiro a giro, fuori; una conclusione dalla distanza), Anguissa pesante, Lobotka disperatamente solo a costruire qualcosa.Nel riesumato 4-3-3, Politano si acceso e si spento subito. Sono venuti avanti Di Lorenzo e Mazzocchi, mai trovando lo spunto decisivo per creare situazioni pericolose. Il Genoa sapeva che cosa fare, il Napoli no, anche se agli azzurri toccava il compito pi difficile, perforare lintensa muraglia difensiva della squadra di Gilardino.Il match si complicato quando il Genoa passato in vantaggio a inizio di ripresa (47), autentica doccia fredda su un Napoli alla ricerca di se stesso, una sorpresa amara.Messias dava il l allattacco genoano, assist allindietro di Retegui per la conclusione di Frendrup, sfuggito alla marcatura di Anguissa e con Lobotka in recupero tardivo.A quel punto, e col passare dei minuti, sembrava evidente che sarebbe stata unimpresa per il Napoli rimettersi a galla. Mazzarri provvedeva alle sostituzioni per cambiare qualcosa.Era entrato Natan per Ostigard ammonito (46), Lindstrom per Traor e Ngonge per Politano (59), Olivera per Mazzocchi (65), Raspadori per Simeone (75). I nuovi entrati davano un leggero brio, ma il Genoa era tutto arricciato a difendere. Impossibile sfondare col gioco leggero degli azzurri, inutili passaggi in orizzontale e allindietro. Una vera lagna.Rimediava il pari Ngonge sul colpo di testa di Di Lorenzo (90) che, tra gli ammoniti azzurri, salter la trasferta di Cagliari, era diffidato. Uno a uno, amen e una prece per un Napoli defunto.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard (46 Natan), Mazzocchi (65 Olivera); Anguissa, Lobotka, Traor (59 Lindstrom); Politano (59 Ngonge), Simeone (75 Raspadori), Kvaratskhelia.: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (91 Cittadini), Messias (75 Malinovskyi), Badelj (91 Strootman), Frendrup, Martin; Retegui (75 Ekuban), Gudmundsson (83 Vitinha).: Sacchi (Macerata).: 47 Frendrup, 90 Ngonge.