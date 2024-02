Ostacolo alto e battaglia a centrocampo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 17.02.2024)

tornato Osimhen.Oggi guarder il Genoa dalla tribuna, mercoled in campo contro il Barcellona. Il Napoli si riassesta.De Laurentiis ha detto: con la squadra al completo, da oggi comincia la rincorsa al quarto posto Champions.Poich bisogna vincere, Mazzarri torna al 4-3-3, Politano riprende il suo posto. Non pi Cajuste in mediana, sarebbe preferibile Lindstrom, pare che invece debutti livoriano Traor, 24 anni, poche partite nellultimo anno e mezzo, la malaria, gi sei anni in Italia con Empoli e Sassuolo, in prestito dal Bournemouth, il riscatto fissato a 25 milioni.Il Genoa oggi al Maradona, poi Cagliari e Sassuolo in trasferta: ecco i bersagli sino a fine febbraio per la corsa Champions.Nove partite senza segnare, appena quattro gol nelle ultime sette, 16 punti persi in casa su trentatre: il Napoli deve ribaltare tutto un trend negativo. Se non ora, quando?Corrono come levrieri Bologna e Atalanta, i concorrenti pi accreditati per il quarto posto. Tentare di acciuffarli significa non sbagliare pi un colpo.Non sar facile domare il Genoa di Gilardino e, soprattutto, dello scatenato islandese Gudmundsson (9 gol, tre pi di Kvaratskhelia) e di Retegui, il nuovo Milito, senza contare, in mediana, Strootman e Malinovskyi, gran bella squadra che col 3-5-2 pu essere un ostacolo alto per il Napoli.Prima di arrendersi allAtalanta, domenica scorsa, la formazione genoana aveva infilato otto risultati utili (3 vittorie, 5 pareggi), imponendo il pareggio a Inter e Juventus (1-1).In buona posizione di classifica, il Genoa potr giocare una gara attenta, senza angosce, prendendo le misure al Napoli per tenerlo sulla corda. Il Napoli dovr sfoderare una prestazione di livello per prendersi la vittoria, indispensabile per puntare alla Champions anche lanno prossimo.Ci vorr un Kvaratskhelia su di giri per andare in gol e una attenta organizzazione difensiva per parare il contropiede ligure. Non si annuncia un match facile.Sar un Genoa battagliero, capace di rivaleggiare con gli azzurri a centrocampo dove Lobotka e company potrebbero trovarsi in inferiorit numerica. A centrocampo sar battaglia grossa. il settore dove il Genoa cercher diil Napoli bloccandone le fonti di gioco con una pressione costante. I genoani hanno fisicit e corsa.Mazzarri avr studiato attentamente lavversario per non cadere nelle sue trappole. una specialit di Mazzarri predisporre le partite con una disposizione tattica adeguata.Giocando col 4-4-3, il Napoli dovr imporsi dallinizio e trovare il gol al pi presto per non finire nel combattimento corpo a corpo al quale lo costringer il Genoa in ogni zona del campo.Accentrando Kvaratskhelia e sganciando Lindstrom sulla sinistra, se il danese giocher dallinizio, Mazzarri potr creare difficolt ai liguri che non hanno una gran difesa (30 gol in 24 partite).Sar un match incandescente, giocato molto sul piano fisico. Il Genoa squadra robusta. Al Napoli non baster la tecnica per imporsi. una partita per. Ci vorr un Napoli di guerrieri per abbattere la formazione di Gilardino.Non sono ammesse pause e distrazioni. Ventre a terra dalla palla al centro, il Napoli non deve concedere respiro al Genoa. Il primo tempo sar determinante, quando le energie sono ancora fresche e una maggiore lucidit pu migliorare la manovra azzurra.Ma sar finita solo quando larbitro chiuder la gara, capace il Genoa di riacciuffare la partita se il Napoli non si sar messo alla distanza di sicurezza di due gol.