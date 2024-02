Le Metamorfosi dell’anima

di Lorenzo Giordano



Avrà luogo sabato prossimo,nella “Sala Catasti” dell’ Archivio di Stato partenopeo , la presentazione di Le Metamorfosi dell’anima – Amedeo Modigliani e Pablo Picasso da Montmartre a Napoli : secondo romanzo di, una vita dedicata all’arte, divisa tra la prolifica produzione di saggi – naturale esito di studi appassionati – e l’insegnamento nei licei.