Riflessioni sul film: Prima danza, poi pensa, di James Marsh

di Giovanna D'Arbitrio



Senza dubbio, diun biopic molto particolare sul grandeillustre esponente del Teatro dell'Assurdo, un film che ci mostra Samuel (Gabriel Byrne) a Stoccolma nel 1969 nel momento in cui riceve il Premio Nobel per la letteratura. Stranamente abbandona subito il palco e si rifugia in un antro del teatro dove inizia un dialogo immaginario con il suo doppio, discutendo su chi meriterebbe davvero il prestigioso premio.Pieno di sensi di colpa, ripercorre le tappe della sua vita che appaiono segnate soprattutto dal rapporto con le donne, a partire da sua madre, donna alquanto anaffettiva e svalutante che lo condizion da bambino, poi ecco Samuel da giovane (Fionn OShea) a Parigi dove fa amicizia con James Joyce (Aidan Gillen) e inizia una relazione con la figlia Lucia (Grinne Good). Segue poi lincontro con Suzanne Descheveux, (Sandrine Bonnaire), che diventer sua moglie. Arriva la guerra e Beckett partecipa alla resistenza e lo ritroviamo poi uomo maturo di successo quando incontra Barbara Bray (Maxine Peake), traduttrice e critica, con la quale inizia una relazione. E cos infine la conflittualit tra le sue donne segner gli ultimi anni. In effetti lo stratagemma del doppio consente il dialogo con la sua coscienza tormentata dai sensi di colpa verso le donne della sua vita: sua madre da lui abbandonata, Lucia, la pi fragile, la fedele Suzanne che lui ha tradito, Barbara alla quale sente di aver dato poco.Il regista ha affermato che il suo biopic un racconto di fantasia incentrato sulla vita emotiva dellautore e sulle donne della sua vita, ancorato su passione e sentimento, non su noiosit di idee o sterilit della critica letteraria. Ci concesso, ci sembra giusto evidenziare in breve il periodo storico in cui Beckett visse e scrisse le sue opere. Senzaltro fu un grande esponente del, basato sul concetto filosofico di assurdit della vita della corrente dell'Esistenzialismo. Tra i maggiori esponenti ricordiamo oltre a Samuel Beckett, Eugne Ionesco, Arthur Adamov, Harold Pinter, Robert Pinget, Boris Vian., nato a Dublino nel 1906, si laure al Trnity College di Dublino. Nel 1927 fu nominato, lecteur d'anglais all cole Normale Suprieure di Parigi, citt in cui visse a lungo. Durante la II guerra mondiale fu attivamente coinvolto nella Resistenza e in seguito ad un esaurimento nervoso cominci a scrivere come una sorta di terapia. Il suo periodo letterario pi produttivo risale al dopoguerra. Autore di romanzi, racconti e poesie, oltre ad Aspettando Godot, la sua opera pi nota, scrisse diverse opere teatrali, come Finale di partita, L'ultimo nastro di Krapp, Giorni felici. Vinse il Premio Nobel nel 1969. Mor a Parigi nel 1989.In, lassurdit consiste nellaspettare qualcuno che non arriva mai: nel primo atto due straccioni, Estragone (chiamato anche Gogo) e Vladimiro (Did), aspettano un certo Godot in campagna sotto un albero: Godot ha dato loro un appuntamento senza un orario preciso e pertanto attendono sperando che possa offrir loro un pasto e un letto per dormire. Da notare che Didi e Gogo alla fine di ciascun atto dicono "Well? Shall we go? Yes, let's go" (Allora andiamo? S, andiamo), mentre appare sulla scena lindicazione che ironicamente sottolinea "They do not move" (Non si muovono), simboleggiante la separazione tra parola e azione, fra il linguaggio e la storia da esprimere e attivare. E appare anche evidente che proprio attraverso i loro discorsi sconnessi su argomenti futili e banali emerge il nonsense della vita umana che talvolta suscita ilarit, ma indica soprattutto il vuoto esistenziale. E senzaltro dopo la seconda guerra mondiale prevalsero alienazione, angoscia e solitudine che nel teatro dellAssurdo sono resi attraverso situazioni surreali, capovolgimento di ogni criterio di verosimiglianza e di realt, sottolineato dal rifiuto stesso della struttura teatrale tradizionale, basata su una trama e un linguaggio razionale che vengono sostituiti da eventi senza nesso e apparentemente senza senso ,da dialoghi ora tragici ora ironici, scaturiti anche solo da uno stato danimo o unemozione.Concludendo, nella nostra difficile epoca, tra crisi climatiche, pandemie e assurde guerre...anche noi stiamo aspettando un Godot che forse non arriver mai? Speriamo che la nostra Attesa e la speranza di un futuro migliore non siano deluse.