Quarto posto, il Napoli cerca lo scatto

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell11.02.2024)

Nellimmaginario dei tifosi, il Napoli affronter stasera il Milan a San Siro con la difesa gigante sfoderata a Roma contro la Lazio, ma col vantaggio a Milano di avere gli attaccanti assenti a Roma, innanzitutto Kvaratskhelia e Simeone, pi Raspadori, la sorpresa Ngonge e, perch no, Lindstrom uscito dal mistero della sua condizione.Modulo previsto: 3-5-1-1. Conclusione: se il Napoli contro la Lazio fece 0-0, a Milano pu anche piazzare il colpo.Dicono tutti: coraggio, il Milan prende sempre gol, sette nelle ultime quattro partite, ha lundicesima difesa del campionato, ha preso un gol in pi persino del Napoli. Ma il Milan in casa subisce poco (7 reti), pi vulnerabile in trasferta (20). Non perde da otto turni, sei vittorie e due pareggi, secondo migliore attacco del campionato.Pericoli considerati: Leao, che per non segna dal 16 settembre; i colpi di testa di Giroud; Jovic che tornato al gol; le apparizioni offensive di Loftus-Cheek e le incursioni di Theo Hernandez.Il Napoli sta acquisendo sicurezza col gioco molto allitaliana di Mazzarri, un praticone del football, niente fantasia, massima concretezza, prima di tuttoe le partite durano cento minuti, Kvaratskhelia all87 contro il Verona, Rrahmani al 96 contro la Salernitana, tornata laDe Laurentiis gongola: vuoi vedere che Mazzarri riesce dove ha fallito Spalletti, cio stendere il Milan che, nella stagione scorsa, vinse 4-0 al Maradona ed elimin gli azzurri in Champions?Il match di San Siro importante perch pu dare slancio al Napoli nella rincorsa al quarto posto. Sembra che lavversario pi temibile per la quarta poltrona Champions sia lAtalanta, quattro punti avanti, in corsa forsennata, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, dodici gol a segno.Stasera la squadra bergamasca gioca sul campo del Genoa, la prossima volta ospita il Sassuolo. Il Napoli deve tornare da Milano con un risultato positivo. Pu farcela.Mazzarri avr visto e rivisto le partite dellanno scorso col Milan per non cadere nelle trappole di Pioli.Allandata, il Napoli di Garcia rimont i rossoneri da 0-2 a 2-2 con Politano e Raspadori dopo la doppietta di Giroud. Il Milan squadra che non ha cali di rendimento per tutta la partita. un diesel, non molla mai, i centrocampisti sono inesauribili stantuffi.Per il Napoli limpegno a centrocampo dovr essere massimo, la zona dove il Milan lavora pi intensamente. Anguissa, meno affaticato dopo la Coppa dAfrica, sar pedina fondamentale. Dovrebbe giocare Cajuste, ma c una mezza idea su Zielinski, sicuramente utile per un atteggiamento pi offensivo che non sembra sar quello iniziale del Napoli.Se c Leao da fermare sulla destra azzurra, dove piomba anche Theo Hernandez, sulla sinistra con Kvaratskhelia accentrato si libera in proiezione offensiva Calabria sulla corsia di Mazzocchi al quale Mazzarri dovr raccomandare di gestire la foga per non incorrere in sanzioni arbitrali. Sar interessante seguire Kvaratskhelia sottratto tatticamente dalla gabbia lungo la linea laterale. Il Napoli ha notevoli chance con le sostituzioni, Ngonge e Lindstrom potrebbero risultare determinanti. Questo nuovo Napoli camaleontico impegna Pioli a un match tutto da decifrare, non pi il Napoli dello scudetto che annull giocando difesa e contropiede. Mazzarri dovr cominciare a far punti con le squadre della prima parte della classifica. Sinora il Napoli ha conquistato sei punti con le prime nove formazioni, ventinove con le altre dieci.