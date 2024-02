Il Napoli cede di misura al Milan

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 12.02.2024)

A San Siro, il Milan batte di misura il Napoli (1-0) complicando la corsa degli azzurri al quarto posto Champions, ora distante sette punti (dallAtalanta).Non stato fortunato il Napoli nella ripresa quando Mazzarri passava dal 3-5-2 al 4-3-3 con Politano scatenato e poi Lindstrom in evidenza: nel finale, il palo respingeva la deviazione di Simic proprio sulla conclusione del danese e poi Maignan sventava il tiro di Di Lorenzo.Il Napoli del secondo tempo avrebbe meritato il pareggio lasciando al Milan solo qualche contropiede, giocando costantemente nella met campo rossonera, cercando il tiro con pi insistenza, sfiorando il gol con Simeone e Politano.Il Milan comincia basso per cercare di decifrare lassetto tattico del Napoli. Per venti minuti lascia liniziativa agli azzurri. Dopo il gol, il Milan che prende la partita in pugno.Era iniziata bene per il Napoli col palo scheggiato da Simeone (10) sullinvito di Kvaratskhelia. Nessun tiro del Napoli nella porta di Maignan nel primo tempo. Due le conclusioni rossonere: il tiro a giro di Leao che non sorprende Gollini e un tiro fiacco di Gabbia tra le braccia del portiere azzurro (35).Limbucata di Leao per linserimento di Theo Hernandez in gol (25) trova scoperta la difesa azzurra: Giroud, defilandosi a sinistra, crea lo spazio in area per la puntata del terzino rossonero sul quale Lobotka non riesce a intervenire, bruciato dallo scatto del difensore.il gol che decide la partita. Lo svantaggio costringe Mazzarri a cambiare lassetto tattico nella ripresa. Politano per Ostigard, difesa a quattro con gli arretramenti di Di Lorenzo e Mazzocchi sulla linea di Rrahmani e Juan Jesus, tridente offensivo con Politano, Simeone, Kvaratskhelia.Il Milan rimane a guardia del vantaggio, si impegna esclusivamente a controllare il Napoli. La pressione azzurra efficace dopo un salvataggio di Gollini su Florenzi e Giroud in agguato (47).C molto Napoli. Un errore di Bennacer libera Simeone verso la porta milanista, ma il centravanti conclude fuori (55).la prima grande occasione per il Napoli di mettere la partita in parit. Kvaratskhelia si batte da guerriero, Lobotka dirige lassalto azzurro, Di Lorenzo e Politano spingono a destra, Mazzocchi fa una gran partita a sinistra.Entra Raspadori per Simeone (56). Il Napoli attacca soprattutto sulle fasce. Il Milan difende. Raramente riesce a lanciare Leao che, oltre allassist per il gol di Theo Hernandez, si fa vedere poco (28 tiro a giro sventato da Gollini).Uno spunto di Kvaratskhelia sventato in corner da Florenzi (58), un gran diagonale di Politano finisce a lato (60). Il Napoli tutto in avanti rischia il contropiede rossonero solo una volta quando Leao punta la porta di Gollini, ma conclude fuori (70).lunico squillo milanista nella ripresa che vede il Napoli protagonista. Pioli blocca la squadra sulla difesa (3-5-2) inserendo giocatori freschi (Simic, Musah, Jimenez, Jovic).Il Napoli non desiste. Resta in attacco fino allultimo e all88 non ha fortuna col mancato autogol di Simic che devia sul palo la conclusione di Lindstrom e poi Maignan salva su Di Lorenzo.Mazzarri ha mosso ripetutamente la squadra con gli ingressi di Lindstrom per Zielinski e di Olivera per Mazzocchi (76).Negli ultimi minuti anche Ngonge per Juan Jesus, un attaccante in pi. Ma il match si avvia verso la conclusione deludendo la generosa reazione azzurra della ripresa.

MILAN-NAPOLI 1-0 (1-0











NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard (46 Politano), Rrahmani, Juan Jesus (89 Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski (76 Lindstrom), Mazzocchi (76 Olivera); Kvaratskhelia, Simeone (56 Raspadori).











MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (36 Florenzi), Kjaer (65 Simic), Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (65 Musah), Adli; Pulisic (81 Jimenez), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (81 Jovic).











ARBITRO: Doveri (Roma).











RETI: 25 Theo Hernandez.











SERIE A 24 GIORNATA





Salernitana-Empoli 1-3, Cagliari-Lazio 1-3, Roma-Inter 2-4, Sassuolo-Torino 1-1, Fiorentina-Frosinone 5-1, Bologna-Lecce 4-0, Monza-Verona 0-0, Genoa-Atalanta 1-4, Milan-Napoli 1-0, Juventus-Udinese (luned).











CLASSIFICA





Inter 60; Juventus 53; Milan 52; Atalanta 42; Bologna 39; Lazio, Fiorentina 37; Roma, Napoli 35; Torino 33; Monza 30; Genoa 29; Lecce 24; Frosinone 23; Empoli 21; Sassuolo 20; Verona, Udinese 19; Cagliari 18; Salernitana 13.





*Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Bologna, Torino, Sassuolo una partita in meno.