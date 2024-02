I centravanti di Aurelio con la valigia

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello sport del 30.01.2024)

La cessione di Osimhen a fine stagione non segna solo la resa del Napoli, ma il fallimento del calcio italiano che ha perso attrattiva e competitivit per trattenere i giocatori migliori, n richiama pi i calciatori pi forti. I club italiani, non solo il Napoli, sono diventati i cugini poveri e indebitati del calcio-business.Osimhen vuole andare in club di grande prestigio e di pi grande disponibilit economica. Con queste fughe il Napoli di De Laurentiis, che ha costruito negli ultimi tredici anni la sua posizione di vertice con quattro terzi posti, quattro secondi posti e lo scudetto recente, far sempre pi fatica a rimanere in alto.Il calcio cambiato e il pallone italiano non ha saputo mettersi al passo con i tempi. I calciatori, poi, sono diventati ballerini, mai a lungo nello stesso posto, sollecitati da procuratori astuti e avidi a cambiare aria raddoppiando i guadagni di entrambi.Diventa difficile, perdendo i calciatori migliori, mantenere alti il livello tecnico e i risultati. E la condanna del Napoli che, in questi anni, ha avuto centravanti con la valigia, fior di campioni pronti ad andarsene.In altri tempi, Luis Vinicio rest cinque stagioni in maglia azzurra, Altafini sette, Careca sei. Con Aurelio De Laurentiis i centravanti durano poco: tre stagioni Cavani, tre Higuain, quattro Osimhen.La valigia sul letto. Segnano e incantano, ma se ne vanno, fruttando per magnifiche plusvalenze, almeno questo.Cavani, preso per 17 milioni dal Palermo, vol al Paris Saint Germain per 64 a ventisei anni. Higuain, 37 milioni al Real Madrid, and alla Juventus per 90 milioni a 29 anni. Osimhen, arrivato dal Lilla per 70 milioni, in procinto di essere ceduto per 130 milioni a ventisei anni. Centravanti in fuga che De Laurentiis non ha fatto molto per trattenerli, n molto poteva fare.Si dice: se hai un supercannoniere e vuoi continuare a primeggiare, non devi cederlo. Il miglior Napoli di Cavani si piazz secondo (2012-13), cos il miglior Napoli di Higuain (2015-16).Ma il Napoli di Osimhen ha vinto il campionato. Per questo motivo la cessione del nigeriano fa pi male. Osimhen sarebbe dovuto rimanere il centravanti del Napoli per puntare sempre allo scudetto, giocatore assolutamente decisivo.Undici anni fa, perduto Cavani, De Laurentiis ebbe il colpo di genio e di fortuna di assicurarsi Rafael Benitez capace di attirare nel Napoli Albiol, Higuain e Callejon dal Real Madrid, Reina dal Liverpool, Mertens dal Psv Eindhoven, Zapata dallEstudiantes, Ghoulam dal St. Etienne e, lanno dopo, Koulibaly dal Genk per una spesa complessiva di 99,4 milioni.Non solo De Laurentiis pot prendere un nuovo centravanti di grande spessore, ma mise su la migliore squadra che avrebbe nutrito il Napoli per anni.Diversa oggi la situazione con la cessione annunciata di Osimhen. Non si intravvede un nuovo attaccante di uguale forza del nigeriano e non c neanche lombra di una ricostruzione ad alto livello del Napoli. Manca una seconda operazione-Benitez e De Laurentiis sta per perdere Victor e o panaro.Per tutto il calcio italiano unepoca a perdere. I migliori se ne vanno allestero. Solo la Juventus mantiene la sua attrattiva per storia, tradizione, successi. Il Napoli non ha la forza di restare nel giro delle grandi squadre. Una volta era costretto a vendere perch aveva bilanci pesantemente in rosso. Oggi un club virtuoso, senza debiti e senza perdite, ma non nelle condizioni di trattenere i giocatori migliori. De Laurentiis disarmato pi degli altri club italiani che fanno capo a holding straniere, fondi di investimento e ricchi americani senza cultura calcistica. I calciatori sono attratti dallEldorado che sfavilla fuori dai confini della penisola una volta meta di grandi campioni.