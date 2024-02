Accellerare l'operazione quarto posto

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 04.02.2024)

Febbraio, si va di corsa. Cinque partite di campionato e il primo match col Barcellona. Dopo la squalifica tornano disponibili Kvaratskhelia e Simeone. Si ricompone lattacco, non si faranno pi barricate. Pare che Mazzarri torni al 4-3-3. A prescindere dal modulo, se si vuole dare lassalto al quarto posto (la Fiorentina s fermata) bisogna fare gol e vincere.Nelle ultime cinque partite, il Napoli ha segnato appena due reti, un rigore di Politano e un gol di Rrahmani. Osimhen lontano e Kvaratskhelia non segna dal 16 dicembre. Contro il Verona, oggi pomeriggio al Maradona, avanti col tridente Politano-Simeone-Kvara sperando che accendano i fuochi.Lattacco del Napoli s immiserito, il sesto tra le prime nove squadre in classifica. Venti gol in meno dellInter, sei in meno della Roma che non ha proprio fulmini di guerra per colpire. Il primo cannoniere azzurro Osimhen (7 reti) che ha giocato 13 partite su 21. Kvaratskhelia ha fatto peggio: 5 reti in 19 partite.Nel Napoli se non segnano gli attaccanti, che segnano poco, non segna nessuno. Dai centrocampisti la miseria di due gol da Elmas che andato via, due da Zielinski in rottura prolungata con la societ, un gol da Gaetano appena ceduto in prestito al Cagliari. Il Napoli non tira da fuori area e sfrutta poco i calci piazzati.Se il Verona si arrocca intasando larea sar opportuno mirare la porta dalla distanza. Poi vedremo a che punto il turbo di Kvaratskhelia per sfondare dalla sua parte, non gli riesce pi da tempo.Nelle ultime sei partite, sette punti, Baroni ha messo il Verona in linea di galleggiamento. La squadra in piena zona retrocessione. Si arrangia sul suo campo (13 punti), sparisce in trasferta (5 punti) sotto il peso di otto sconfitte in undici partite, appena otto volte a segno fuori casa.Che cosa il Verona dopo il tumultuoso mercato di gennaio, dodici cessioni (Ngonge al Napoli) e otto acquisti, non dato sapere. Ma scontato che al Maradona tirer su un bel muro. Il Napoli dovr attaccare senza frenesia, per a un buon ritmo e con la precisione necessaria. Il pronostico tutto per gli azzurri. In trasferta, il Verona ha perso sempre di misura incassando pi due gol solo in due occasioni (3-3 a Udine, 1-3 sul campo del Sassuolo.Ieri riapparso De Laurentiis. Aveva promesso una conferenza stampa in un ristorante allombra del Palazzo DonnAnna per spiegare il suo punto di vista sugli errori commessi e sul futuro del Napoli, ma alla data fissata del 25 gennaio il presidente non si fatto vedere.Ha parlato ieri, prima di Mazzarri, senza dire praticamente nulla. Peggio, ha detto che deve ancora capire gli errori fatti. Andiamo bene! Laffermazione non da sottovalutare. Fa pensare che il presidente stia navigando a vista e forse non sa da dove ricominciare.Gli acquisti di gennaio, dopo quelli dellestate scorsa, confermano uno stato di pausa se non proprio di confusione.