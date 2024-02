La riscossa con gli ultimi arrivati

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 05.02.2024)

In una partita disperata al Maradona, dispendiosa nel primo tempo per il Napoli, inchiodato sullo 0-0 dal super-catenaccio del Verona, schierato con un gigantesco castello difensivo (6-3-1), infilato dal gol di Coppola negli ultimi venti minuti (72) con gli azzurri stanchi, sullorlo dellabisso, i cambi di Mazzarri (52 Mazzocchi per Mario Rui, 63 Ngonge per Politano e Lindstrom per Cajuste) ridanno vita a una squadra che sembrava persa e assicurano la veemente rimonta azzurra (79 Ngonge, 87 Kvaratskhelia, il nuovo e il vecchio di questa stagione).Alla fine ha vinto anche De Laurentiis perch i suoi discussi acquisti di questa annata grigia, cio Lindstrom, Mazzocchi e Ngonge, sono stati i protagonisti della riscossa in una partita maledetta. Il quarto posto si pu fare.Il Verona in piena zona retrocessione alza le barricate. Raddoppi sulle fasce, Tchatchoua e Suslov su Kvaratskhelia, Cabal e Lazovic su Politano, i due centrali Coppola e Dawidowicz su Simeone, marcature a uomo a centrocampo, Serdar su Anguissa, Duda su Cajuste, mentre Lobotka schermato dal centravanti Noslin e raddoppiato da Folorunsho, lazzurro in prestito ai veronesi, tra i migliori in campo.Il Napoli con pazienza, padrone del pallone (78% di possesso), cerca di scardinare il robusto assetto difensivo degli ospiti e Kvaratskhelia torna a tuonare, impegna due volte Montip, il georgiano scatenato e gli viene negato un rigore per fallo di Cabal (6). La costante pressione azzurra non sfonda. Il muro veronese imperforabile.Il secondo tempo a sorpresa. Baroni a met del primo tempo aveva indovinato la mossa portando Folorunsho avanti e arretrando Suslov. Proprio questi due spingono allattacco il Verona che comincia a impegnare Gollini con Lazovic e Cabal.una scena tutta nuova. Il Verona entra prepotentemente in partita, il Napoli cala pagando le energie spese nel primo tempo. C un guizzo di Simeone: Montip, protagonista di sei interventi decisivi, gli nega il gol (55). Il match sembra in pugno al Verona.Fuori Mario Rui ammonito (era diffidato, salter la trasferta col Milan), dentro Mazzocchi (52). Il Napoli perde ritmo, affanna. Dentro Ngonge e Lindstrom. Leffetto non immediato, anzi il Verona passa in vantaggio con Coppola (1,92) che di testa devia in gol la punizione di Suslov.Sembra la fine, ma i nuovi entrati danno una scossa. Mazzocchi spinge sulla sinistra, Lindstrom mezzala sullo stesso lato si muove bene, Ngonge prova i primi guizzi a destra. Kvara, che era entrato in ombra, torna protagonista. Il Verona resiste perch Montip si esalta annullando due consecutive palle-gol del Napoli, a Mazzocchi prima su assist di Lindstrom, poi allo stesso Lindstrom sulla respinta del portiere (78)Nel Napoli suonata la carica e i tre nuovi entrati confezionano il pareggio, Mazzocchi lancia Lindstrom che entra in area e serve a Ngonge la palla del pareggio (79).durato sette minuti il vantaggio del Verona che non crede ai suoi occhi, il Napoli alla deriva si improvvisamente rianimato e attacca a valanga. Lobotka stanco e gli subentra Dendoncker (85), anche Raspadori per Simeone.Fuori di poco la conclusione di Anguissa (82), ancora una prodezza di Montip su Simeone (83) e, alla fine, il castello difensivo del Verona crolla. Mazzocchi inesauribile lancia Kvaratskhelia che, con un tiro a giro, fissa la vittoria azzurra (87).Il ritorno al 4-3-3 col rientro degli attaccanti dopo la squalifica contro la Lazio (Kvaratskhelia e Simeone) passa in secondo piano. Notevole stata la vibrante reazione degli azzurri allo svantaggio e il contributo degli ultimi arrivati. Il Napoli ha ancora unanima, pronto a battersi per tirarsi fuori da una stagione negativa.Domenica a San Siro contro Milan, il Napoli pu fare la sorpresa, capace com stato di uscire dal pozzo nero di una sconfitta, lo spettro agitatogli dal Verona nel finale della sorprendente partita di ieri al Maradona.: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (52 Mazzocchi); Anguissa, Lobotka (85 Dendoncker), Cajuste (63 Lindstrom); Politano (63 Ngonge), Simeone (85 Raspadori), Kvaratskhelia.: Montip; Tchatchoua, Coppola (86 Magnani), Dawidowicz, Cabal; Duda (86 Tavsan), Serdar; Suslov (81 Dani Silva), Folorunsho, Lazovic (81 Vinagre); Noslin (60 Swiderski).: Piccinini (Forl): 72 Coppola, 79 Ngonge, 87 Kvaratskhelia.