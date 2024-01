Il Napoli Basket lotta ma alla fine si deve arrendere alla Virtus Bologna

di Mario Triggiani

Non riesce il colpo esterno alla Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la diciottesima giornata di Serie A stata sconfitta in trasferta dalla Virtus Segafredo Bologna, squadra vicecampione d'Italia attualmente al terzo posto in classifica.La Virtus ha preso subito in mano le redini del match, trovando ripetutamente canestri dalla lunga distanza con Cordinier.Napoli bravissima a non crollare subito e si riprende grazie alla regia di Ennis ed ai canestri di Pullen.Bologna prova pi volte a scappare, ma gli azzurri rispondono colpo su colpo recuperando puntualmente nel punteggio.A met della quarta frazione di gioco, per, la Virtus piazza il break decisivo ed il roster della GeVi, notevolmente pi corto di quello virtussino, non ha pi energie per resistere dovendosi arrendere ad un avversario che si confermato tra le pi serie pretendenti allo scudetto.Con questa sconfitta la GeVi scivola al quinto posto in classifica. La zona retrocessione oramai cos lontana da non essere pi un serio pericolo per i napoletani, mentre i playoff sembrano comunque sempre ampiamente alla portata degli uomini di coach Milicic, che in conferenza stampa ha ringraziato tutti i giocatori per aver dato il massimo anche contro un avversario di caratura superiore.Il prossimo appuntamento per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato 3 febbraio, quando i partenopei ospiteranno alla Fruit Village Arena la Germani Brescia.Si tratter di unaltra sfida impossibile per la GeVi, chiamata ad affrontare lattuale capolista del campionato.Il team lombardo sar anche lavversario degli azzurri nel quarto di finale di Coppa Italia, quindi una vittoria sabato prossimo potrebbe cambiare completamente la prospettiva con cui Napoli guarder alla competizione, regalando ai tifosi lennesima gioia di questa stagione.: Cordinier 19, Lundberg 18, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo, Lomasz, Hackett 8, Mickey 16, Polonara 8, Zizic 6, Dunston 8, Abass 1.: Pullen 18, Zubcic 4, Ennis 13, De Nicolao 5, Owens 6, Brown 20, Solokowski 10, Lever 9, Bamba, Biar 4, Ebeling, Grassi.