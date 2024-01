Il Napoli Basket sbanca Brindisi all'ultimo respiro

di Mario Triggiani



Arriva solo negli ultimi possessi la vittoria della Generazione Vincente Napoli Basket, che ha conquistato un fondamentale successo al PalaPentassuglia contro la Happy Casa Brindisi, fanalino di coda della serie A che, per, in precedenza era riuscita a difendere il fattore campo contro Brescia e Bologna, attualmente seconda e terza in campionato.Napoli inizia malissimo, subendo subito un parziale di 11-0 che mette immediatamente in chiaro che la gara non sar la passeggiata che guardando la classifica ci si potrebbe aspettare.Gli azzurri reagiscono prontamente grazie a Pullen e Sokolowski, ma Brindisi non molla e continua a punire ogni distrazione difensiva dei partenopei.Sale in cattedra Ennis, che con le sue penetrazioni trova facili appoggi a canestro e tiri dalla lunetta, consentendo alla GeVi di pareggiare.Si arriva, cos, agli ultimi minuti di gioco con Brindisi avanti di un punto grazie ad una tripla di Bartley. Napoli risponde con un canestro in sospensione di Ennis, ma ancora Bartley dalla lunetta a riportare avanti il team pugliese con un 3/4 che costringe la squadra di coach Milicic al tutto per tutto.Quando mancano 15 secondi ed i punti da recuperare per i partenopei sono due la palla arriva nelle mani di Pullen, che non sente il peso della situazione e realizza una tripla di tabella che regala il +1 a Napoli.Sulla successiva rimessa Markel Brown, fino a quel momento protagonista di una gara altalenante, ruba palla agli avversari e consente a Pullen l'appoggio del +3. La tripla della disperazione di Brindisi non prende neanche il ferro e cos la GeVi pu cominciare a festeggiare l'undicesimo successo in campionato.Con questa vittoria Napoli consolida il quarto posto in coabitazione con l'Armani Milano. La zona retrocessione dista oramai dodici punti e la GeVi pu vantare sconti diretti favorevoli con tutte le squadre coinvolte nella lotta per la permanenza nella categoria.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 28 gennaio, a Bologna contro la Virtus vice-campione d'Italia.Si tratter di un impegno ostico per i partenopei, chiamati a dare continuit al momento positivo contro una delle pi serie contendenti alla vittoria del campionato. Una difficile vittoria esterna potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione del team napoletano, che oramai si liberato delle proprie ansie da salvezza per guardare esclusivamente la parte alta della classifica.: Morris 19, Laquintana 5, Sneed 11, Laszewski 8, Riismaa, Lombardi 3, Bartley 11, Bayehe 9, Johnson 6, Senglin 5, Guadalupi, Malaventura.: Pullen 20, Zubcic 10, Ennis 19, De Nicolao, Owens 2, Brown 8, Sokolowski 17, Lever 4, Bamba, Mabor Dut Biar, Sinagra, Ebeling.