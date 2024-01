La Supercoppa, i tifosi e Caravan petrol

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 22.01.2024)

La benemerita compagnia aerea ungherese a basso costo Wizz Air per la modifica cifra di 200 euro (199,99) offre il viaggio perRiyadh con lomaggio del biglietto per assistere alla finale della Supercoppa italiana. Si parte da Napoli alle sette del mattino di luned, si torna da Riyadh alle cinque del mattino di marted. Un viaggio assolutamente comodo di nove ore per andare e nove per tornare per cittadini di questo mondo globale e globalizzato.passata sotto silenzio la protesta degli ultras napoletani per questa partita in Arabia Saudita,alla fine della fine del mondo pallonaro. Una analisi impeccabile de, il brillante sito di Max Gallo, spiega che il calcio va alla ricerca di soldi, e gli arabi ne hanno tanti, andiamo dagli arabi. stato sempre cos, figuriamoci se a caccia di soldi non ci va il calcio italiano che sotto il capestro di cinque miliardi di debiti. Sul portalesi leggono ormai resoconti pi eccitanti dei commenti delle partite sui giornali sportivi.il calcio-business. il calcio del Marchese del Grillo rivolto ai tifosi, io sono la Lega calcio in una vertiginosa bolla finanziaria e voi non siete un cazzo.Cos siamo passati dai ricchi scemi di una volta, i presidenti che mettevano danaro nei club, ai poveri scemi di oggi, i tifosi ai quali il calcio viene sottratto.I tifosi non contano pi niente perch sono diventati la fonte meno rilevante di finanziamento delle societ di calcio, surclassati dai diritti televisivi, con relativo sputtanamento dei calendari agonistici, dagli sponsor, dal merchandising e dai bilanci truccati.I tifosi senza i quali le partite di calcio sarebbero esperimenti in vitro del pallone, come successe nei giorni del Covid, e i nostri tre quotidiani sportivi chiuderebbero, si facciano da parte.Se proprio muoiono dalla voglia di vedere la finale della Supercoppa italiana sborsino quattro volte quanto costerebbe il biglietto se la partita si svolgesse in Italia sobbarcandosi a una trasferta di seimila chilometri, sei volte pi se Inter-Napoli si giocasse a Milano.Quanto valgono i tifosi di queste due squadre? Zero. Vale di pi lArabia Saudita che pompa soldi dai pozzi petroliferi e si compra la Supercoppa italiana per 23 milioni di euro. Un affare ridicolo per il calcio italiano sullorlo della bancarotta, tralasciando che lArabia Saudita ci consideri un pallone terzomondista visto che per la Supercoppa spagnola ha pagato 40 milioni, il doppio.Ah De Siervo Italia di dolore ostello. Inter e Napoli intascheranno un po di soldini, questo conta. Otto milioni andranno al club che vincer la finale, spiccioli per chi nel pozzo nero di 800 e pi milioni di perdite.Il calcio e lo sport sono in vendita da tempo al migliore offerente, i tifosi e gli appassionati sono offerenti insignificanti. LUnione Sovietica vendette le Olimpiadi di Mosca 1980 alla Coca Cola,, per averne dieci milioni di dollari da pompare nei Giochi moscoviti.Il Mondiale di calcio a 40 gradi stato venduto al Qatar tra corruzione e arresti. Il Mondiale 2030 si giocher in tre continenti, Europa, Africa e Sudamerica. Gli Europei 2032 in Italia e Turchia.Gli ecomostri del pallone. Il danaro su tutto e su tutti, come viene realisticamente proposto, passando sopra ad atleti e tifosi. La Supercoppa italiana, invenzione del 1988, si giocata undici volte lontana dagli occhi, lontana dal cuore, a Riyadh, Gedda, Doha, Shangai, Pechino, New Jersey e Washington.In Arabia Saudita, a seimila chilometri di distanza, in ambienti di folclore spettrale, torna il calcio italiano, questo simpatico accattone che per sopravvivere campicchia fra americanate, cineserie e ledei fondi di investimento.la realt di un pallone che, non solo in Italia, rotola precipitosamente verso ogni genere di trucco e fallimento, dalle folli spese qatariote fuori mercato del Paris Saint Germain al Barcellona sprofondato in un debito mostruoso (2,5 miliardi).Tutto sopra la testa dei tifosi, questi ingenui declassati a clienti di un crac prossimo venturo.E allora voliamo in Arabia Saudita a prenderci questi 23 milioni di euro, il dieci per cento alla Lega calcio, meglio che niente.Una finale di Supercoppa sullaltopiano arabo vale bene diciotto ore di volo e la degustazione del Kabsa Nejdi, il rinomato piatto di Riyadh con pollo, riso, cipolle, olio, burro, pepe e cannella.: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin (58 Ostigard), Lobotka, Cajuste (73 Mario Rui), Mazzocchi (73 Raspadori); Politano (70 Lindstrom), Simeone (60 espulso), Kvaratskhelia (70 Gaetano).: Sommer; Pavard, De Vrij (63 Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (63 Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81 Arnautovic); Thuram (81 Sanchez), Lautaro Martinez (92 Bisseck).: Rapuano (Rimini).: 92 Lautaro Martinez.Napoli-Fiorentina 3-0 (Simeone, Zerbin 2) Inter-Lazio 3-0 (Thuram, Calhanoglu rigore, Frattesi): Inter- Napoli 1-0Napoli 1990: Napoli-Juventus 5-1 (Bigon)Pechino 2012: Juventus-Napoli 4-2 d.t.s (Mazzarri)Doha 2014: Napoli-Juventus 6-5 ai rigori (Benitez)Reggio Emilia 2020: Juventus-Napoli 2-0 (Gattuso)Riyadh 2024: Inter-Napoli 1-0