Missione impossibile degli azzurri in Arabia Saudita

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 22.01.2024)

Bum! Ecco la vera finale della Supercoppa tra il Napoli, campione dItalia, e lInter, vincitrice della Coppa Italia, fuori gli intrusi Fiorentina e Lazio ammessi al mini-torneo arabo. Stasera a Riyadh, il vascello azzurro appena rimesso in sesto da Mazzarri affronta la corazzata di Simone Inzaghi, un ghiottone della Supercoppa, ne ha gi vinte quattro, due con la Lazio, due con lInter.Visto il partitone della formazione milanese nella semifinale contro la Lazio, tre gol, due traverse, numerose occasioni-gol, il Napoli sembra spacciato. Non si riesce a immaginare come e per quanto regger alle bocche di fuoco interiste che gi un mese e mezzo fa affondarono la squadra azzurra al Maradona con i colpi di Calhanoglu, Barella e Thuram, possesso-palla del Napoli e contropiede milanese, Mazzarri se ne ricorder. Per il pallone rotondo, dicono gli ottimisti dei luoghi comuni. Sembra per che sia pi rotondo per lInter.Vedremo di nuovo la difesa azzurra a cinque che, se assistita da un contropiede ficcante, potrebbe fare la sorpresa?Vedremo di nuovo lo spirito battagliero degli azzurri, irriducibili su ogni pallone? Resistere, resistere, resistere, a patto per che Kvaratskhelia abbia pi libert di attaccare e minore impegno difensivo perch se non si va a pungere la retroguardia interista, tenendo in allarme la formazione nerazzurra, non c speranza di farcela.Ecco il potente arsenale di Simone Inzaghi. La fisicit e la supremazia aerea di Thuram per sfondare la difesa napoletana. I guizzi di Lautaro Martinez (in forse) per disorientare la retroguardia azzurra. I cross di Dimarco, proiettili traccianti per esplodere in gol. Il dinamismo dassalto di Barella e Mkhitaryan. Lelegante e incisiva direzione delle operazioni del generalissimo Calhanoglu. Il deflagrante apporto dei riservisti Frattesi, Carlos Augusto e Alexis Snchez.

Mazzarri avr studiato la strategia opportuna, difesa estesa per togliere ampiezza agli attacchi interisti, marcatura a uomo per ridurre la qualit tecnica degli avversari, affollamento difensivo per sottrarre spazio e corridoi ai nerazzurri.Tocca vedere se baster. A decidere saranno i duelli individuali. Se gli azzurri li reggeranno, la finale potr decidersi sul filo di lana.Ci vorranno grande attenzione, tanta salute e la fortuna necessaria.La finale si gioca a nove ore daereo da Napoli. Quanto tifo azzurro ci sar allAl-Awwal Park Stadium di Riyadh, venticinquemila posti? Si annuncia un superiore tifo interista.la quinta Supercoppa per il Napoli (sempre contro la Juventus, due vittorie e, con Mazzarri, la caotica sconfitta di Pechino nel 2012), lundicesima per lInter (sette successi). Anche la tradizione a favore schiacciante della squadra milanese.Tutto, insomma, contro gli azzurri stasera a Riyadh, missione impossibile, perci eccitante. I bookmkers bancano la vittoria azzurra a 5, la vittoria dellInter a 1,66. Non c scampo.Andiamo a vedere che cosa pu succedere. In semifinale, la Lazio si offerta gentilmente al predominio interista. Mazzarri non far lo stesso errore di Sarri.Intanto, sono arrivati a Riyadh i nuovi pupilli Ngonge e Traor ().