Una Supercoppa lontana per 23 milioni

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 18.01.2024)

Pi partite, pi soldi. Il calcio italiano, sotto il giogo di cinque miliardi di debiti, raschia il fondo del barile e inventa una Supercoppa con tre partite, laggi in Arabia Saudita che paga 23 milioni per ospitare la manifestazione, ma troppo lontana per mobilitare i sostenitori delle quattro squadre (vigorosa protesta degli ultras napoletani).In campo a Riyadh, due semifinali e finale, le formazioni protagoniste della stagione 2022-23: i campioni dItalia (Napoli), la vincitrice della Coppa Italia (Inter), la finalista di Coppa Italia (Fiorentina) e la seconda classifica in campionato (Lazio). Chi vince il trofeo incassa otto milioni.Stravolto il campionato, le quattro squadre che giocano in Arabia Saudita salteranno il prossimo turno di domenica 21 recuperando in febbraio: Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta mercoled 28, danneggiata in qualche modo la formazione nerazzurra nella corsa-scudetto con la Juventus.Non solo una Supercoppa negata ai tifosi. Non vedr in campo molti protagonisti dei successi della stagione scorsa. Il Napoli senza Osimhen e Anguissa il club pi colpito. Favorita lInter con Simone Inzaghi che di Supercoppe ne ha gi vinte quattro.Il Napoli, bench incerottato fra assenze e infortuni, ci arriva sullo slancio del successo sulla Salernitana, vittoria inseguita sino allultimissimo minuto (107 di gioco effettivo con i recuperi), lieve segnale di una migliorata tenuta fisica e riscoperta di Demme.I segnali di riscossa sarebbero tornati utili rigiocando subito in campionato. La Supercoppa a Riyadh, allAl-Awwal Park Stadium 25mila posti dellAl-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, diventa un intralcio. Il Napoli pu cavarne poco nelle condizioni in cui . Sembra tagliato fuori dal successo finale.Napoli-Fiorentina oggi, prima semifinale, domani Inter-Lazio, potrebbe dire qualcosa sullo stato di salute degli azzurri. Soprattutto se il gruppo ha ritrovato solidariet nello spogliatoio e voglia di battersi. Kvaratskhelia resta il giocatore che pu dare vigore offensivo. La presenza di Simeone a fianco di Mazzarri nella conferenza-stampa di Riyadh fa pensare che il Cholito sar il centravanti contro la Fiorentina con limpiego di Raspadori in corso di partita.Sullo sfondo di una squadra perdutasi permane il mistero pi mistero, Lindstrom, costato 30 milioni, una diecina di apparizioni senza un ruolo preciso, spesso esterno destro mentre il danese un trequartista. Molte cose vanno messe a punto e c bisogno di chiarezza di idee.Tre mesi fa, in campionato, la Fiorentina strapazz al Maradona il Napoli di Garcia con i gol di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzales. La Fiorentina detiene il quarto posto (tre punti avanti al Napoli) cui puntano i resti della squadra-scudetto. A Riyadh sar un confronto per misurare le chance del Napoli, pur con le assenze pesanti di Osimhen e Anguissa. Il Napoli pronto a rimontare?In Arabia Saudita, De Laurentiis con la squadra. Sta conducendo una campagna-acquisti destinata a rimettere numericamente a posto la rosa dopo la partenza di Elmas, gli infortuni, le cessioni in atto (Zanoli, Zerbin), gli scontenti (Zielinski pensa gi allInter) e le sirene arabe (lAl-Shabab offre sette milioni lanno a Politano).Ed ecco Ngonge dal Verona e Traor dal Bournemouth, giovani attaccanti. Corteggiato il trentenne Barak, centrocampista della Fiorentina. Inseguiti Nehun Perez dellUdinese e Arthur Theate in sosta al Rennes per il ruolo di difensore, il pi urgente da coprire.Si tratta di toppe per la stagione in corso, non si intravvede un concreto progetto futuro con un nuovo allenatore tutto da scoprire.