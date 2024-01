Kuolleet Lehdet - Foglie al vento, di Aki Kaurismäki

di Giovanna D'Arbitrio



) , scritto e diretto dal regista finlandese, è l’ultimo capitolo della quadrilogia dedicata al proletariato, composta da(1986),(1988) e(1990). Premiato a Cannes, ha ottenuto 2 candidature a Golden Globes, 5 candidature agli European Film Awards ed è candidato all’Oscar per miglior film in lingua straniera.Il film racconta le vite difficili di Holappa e Ansa () che si incontrano una notte a Helsinki: lui fa l’operaio, abita in una baracca, beve troppo e pertanto viene licenziato, lei lavora in un supermercato, ruba un panino scaduto e perde il posto. In un modo o nell’altro cercano di andare avanti, passando da un contratto di lavoro all’altro senza alcuna garanzia sociale. Per dimenticare i loro problemi, di sera vanno nei bar a ubriacarsi e cantare al karaoke ed è proprio in un bar che Holappa e Ansa s’incontrano e poi decidono di andare al cinema insieme: inizia così, tra alti e bassi, una travagliata storia d’amore.Il film racconta la storia di una coppia molto sfortunata, ma comunque dignitosa nella silenziosa rassegnazione a sopportare tutti i disagi loro inflitti. E intorno a loro c'è un'Europa che dopo oltre 70 anni si ritrova di nuovo in guerra. Ogni volta che Ansa accende la radio, ascolta le notizie sull'Ucraina , in particolare, su Mariupol e i bombardamenti che colpiscono i civili.”.Senz’altro un film toccante, supportato da un buon cast includenteLa fotografia è di, il montaggio diNotevole anche la colonna sonora che gioca un ruolo importante nel sottolineare i momenti diversi del film, tra rock, tanghi argentini, mambi e naturalmente le Foglie morte col testo di Prévert tradotto in finlandese da una parte, mentre dall’altro fanno da contrasto serenate di Schubert, Sinfonia n. 6 di Čajkovskij.Tra i film del regista ricordiamoEcco il trailer del film: