Il Napoli Basket sconfigge Pesaro in una gara senza storia

di Mario Triggiani

Vince e convince la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno ha conquistato un netto successo contro una Carpegna Prosciutto Pesaro sempre pi in crisi di risultati e di gioco. La gara resta in equilibrio solo per un quarto e mezzo, quando si assiste ad un botta e risposta da parte di entrambe le squadre dalla lunga distanza. Per Napoli il protagonista assoluto Markel Brown, che appare sempre pi inserito nei giochi della squadra azzurra nonostante si alleni con i compagni da meno di un mese. Sul finire del secondo quarto Napoli realizza il break che si riveler decisivo, grazie alle triple di Zubcic e, soprattutto, alla difesa asfissiante degli azzurri che costringe Pesaro a prendere tiri forzati ed a perdere palloni. Gli ultimi due quarti servono solo a rintuzzare le statistiche, con coach Milicic che fa ruotare tutti i suoi giocatori concedendo molti minuti anche ai giovani Saccoccia e Bamba, che a fine partita saranno tra i pi entusiasti a festeggiare con i tifosi. Con questa vittoria la GeVi torna al quarto posto in classifica in coabitazione con Milano, a quattro punti dal primo posto ed a ben dodici dalla zona retrocessione. Napoli dunque vicinissima al primo obiettivo stagionale, rappresentato da quella salvezza nelle scorse stagioni raggiunta solo nelle ultime giornate del campionato e che invece quest'anno potrebbe arrivare gi a met girone di ritorno. Pesaro squadra in crisi, quindi una netta vittoria era auspicabile, ma il fatto che Napoli sia stata capace di non mettere mai in discussione il risultato, concedendo anche molti minuti di riposo ai titolari un chiaro segno di come questa squadra sia cresciuta anche mentalmente acquisendo la capacit di gestire comodamente i vantaggi conquistati. Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima al PalaPentassuglia di Brindisi, dove affronter la formazione locale attualmente all'ultimo posto in classifica. Si tratter di un'altra sfida sulla carta agevole per la GeVi, che tuttavia dovr mantenere sempre alta la concentrazione per non complicarsi la vita e, soprattutto, per avvicinarsi sempre pi alle posizioni alte della classifica continuando a far volare i propri tifosi, che anche ieri hanno riempito la Fruit Village Arena, sulle ali dell'entusiasmo.: Pullen 15, Zubcic 11, Ennis 13, De Nicolao 7, Owens 9, Brown 17, Sokolowski 5, Lever 13, Bamba, Mabor 1, Saccoccia 2.: Bluiett 14, Visconti 6, Ford 15, Maretto 5, Tambone 2, Cinciarini 9, Stazzonelli, Mazzola 9, Tot 15, Mockevicius.