Lo scudetto-bis vietato a nove squadre

di Mimmo Carratelli (da: Corriere dello Sport del 13.01.2024)

Al di fuori del triangolo dello scudetto (Juventus 36 titoli, Milan 19, Inter 19) nove squadre che hanno vinto il campionato non sono riuscite a rivincerlo lanno dopo: Napoli, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Verona, Lazio, Roma, Torino, Sampdoria. I tre grandi club concedono la scena a improvvisi protagonisti e subito dopo ristabiliscono le gerarchie fissate da classifiche, storia e tradizione. Quando il Napoli di Maradona vinse il campionato, Gianni Agnelli disse:. Gli allenatori delle nove squadre citate sono rimasti dopo lanno dello scudetto fallendo il bis. Solo il Napoli di questanno ha cambiato tecnico, da Spalletti a Garcia/Mazzarri. Il tonfo stato clamoroso. Il terzo scudetto nel golfo si dissolto immediatamente. Nel 1986-87 il Napoli di Ottavio Bianchi vinse il primo scudetto della storia azzurra con 42 punti (due punti per la vittoria). In squadra, con Maradona, cerano Giordano, Bagni, Bruscolotti, Renica, Carnevale. Lanno dopo, il Napoli totalizz gli stessi 42 punti, ma fin secondo. Nel 1989-90, Alberto Bigon guid il Napoli del secondo scudetto, cera ancora Maradona, cerano Careca e Zola, il Napoli vinse con 51 punti. Lanno dopo, sempre con Bigon, la squadra azzurra precipit allottavo posto con 37 punti. La Fiorentina di Bernardini vinse lo scudetto 1955-56 con Julinho, Virgili, Montuori, Cervato totalizzando 53 punti. Lanno dopo fin seconda con 42 punti. La Fiorentina di Pesaola con Chiarugi, Merlo, De Sisti, Amarildo vinse il campionato 1968-69 con 45 punti e, la stagione successiva, retrocesse al quinto posto con 36 punti. Il Bologna 1963-64 allenato da Bernardini con Bulgarelli, Haller, Pascutti, Fogli, in testa con 54 punti vinse lo scudetto dopo lo spareggio con lInter. La squadra rossobl non si ripet lanno dopo: sesta con 34 punti. Visse una sola stagione il Cagliari di Riva e Scopigno, campione dItalia 1969-70 con 45 punti. Lanno dopo settimo con 30 punti. La Lazio 1973-74, Maestrelli in panchina, in campo Chinaglia, DAmico, Re Cecconi, prima con 43 punti. Quarta lanno dopo con 37 punti. Non si ripet neanche la Lazio 1999-00 di Eriksson con Mihajlovic, Nesta, Boksic, Salas, Nedved, Veron, Simone Inzaghi, scudetto a 72 punti (la vittoria ne valeva tre) e poi terza con 69 punti nel campionato successivo (allenatori Eriksson, dalla 14 giornata Zoff). Proprio una lunga storia di scudetti solitari. Capit al Torino 1975-76 campione dItalia, Radice allenatore, Pulici, Graziani, Pecci, Claudio Sala, 45 punti. Lanno dopo secondo pur conquistando pi punti (50). La Roma 1982-83 campione dItalia con Falcao, Nela, Di Bartolomei, Ancelotti, Bruno Conti, Pruzzo, Giannini, e Liedholm in panchina, 43 punti. Seconda con 41 punti nel campionato seguente. Uguale destino per la Roma 2000-01 di Capello: scudetto con 75 punti (la vittoria ne valeva tre), in campo Totti, De Rossi, Batistuta. Non biss lanno dopo, seconda con 70 punti. Lo scudetto del Verona 1984-85 di Bagnoli con Brieghel, Di Gennaro, Tricella, Galderisi, primo con 43 punti, non ebbe seguito nella stagione successiva, Verona decimo con 28 punti. Solitario anche lo scudetto della Sampdoria 1990-91, la squadra di Boskov con Vialli, Mancini, Cerezo, prima con 51 punti e poi scesa al sesto posto lanno dopo con 38 punti.