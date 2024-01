Una squadra confusa strappa una vittoria stentata

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 14.01.2024)

Dopo un mese, dalla vittoria sul Cagliari, il Napoli torna a vincere strappando il successo alla Salernitana, ultima in classifica, con un rigore e un gollazzo in mischia (2-1 al Maradona).Brutta partita, bruttissimo Napoli, ma la vittoria fa buon sangue. Politano su rigore nel recupero del primo tempo (sei minuti) e Rrahmani in mischia nel recupero della ripresa (undici minuti) sono stati i goleador di un successo stentato.Il Napoli ancora gi, lento, impacciato, pi spunti individuali che gioco di squadra. Ha vinto in rimonta dopo la rete di Candreva (29), il solito gran tiro del vecchio attaccante (37 anni).Prima dellintervallo, lintervento di Fazio su Simeone veniva richiamato dal Var (Di Bello) e Marinelli assegnava il penalty alla pari di altri rigori assegnati negli ultimi tempi e molto discussi. Il sinistro affilato di Politano dal dischetto (45+4) valeva il pareggio.Pi aggressivi nella ripresa, gli azzurri hanno stretto la Salernitana a ridosso dellarea granata, arrivando a impegnare Ochoa solo una volta. Il portiere messicano, al rientro dopo una lunga assenza, salvava di piede la conclusione ravvicinata di Kvaratskhelia (94), unico gran tiro degli azzurri che poi piazzavano il pallone vincente nella confusione della difesa ospite (96).Sulla lunga punizione di Raspadori, Ochoa si scontrava con Fazio, Ikwuemesi sbagliava il rinvio e Rrahmani era lesto a spingere la palla in rete. Sorrideva a fatica De Laurentiis in tribuna, Mazzarri confusamente felice a bordo-campo.Partendo col 4-3-3, Mazzarri schierava due mezze-ali acerbe, Cajuste e Gaetano. Inspiegabile la rinuncia in partenza a Raspadori. Centravanti Simeone nelle grinfie di Fazio (1,95).Lobotka e Mario Rui cercavano di dare un senso al gioco del Napoli. Ma cera poco movimento e nessuna parata di Ochoa nei primi 45.Napoli troppo lento, passaggi orizzontali e tocchi allindietro. I centrali della difesa, senza pressione, portavano palla senza mai innescare una manovra offensiva incisiva. Scontato il tandem di destra Di Lorenzo-Politano, ma senza i bagliori di un tempo.Mazzarri invitava Mario Rui a giocare pi alto con Kvaratskheia dentro al campo (3-4-3) senza risultati decisivi. La Salernitana piazzava Tchouana fisso su Lobotka e abbassava Legowski davanti alla difesa e in raddoppio su Kvaratskhelia marcato da Gyomber.Lingresso di Raspadori (56 per Gaetano) faceva sperare in un maggiore brio, ma anche il ragazzo bolognese finiva nel gorgo della confusione azzurra.La Salernitana arretrava tutta, rinunciando ad attaccare a difesa del pareggio. Aveva attaccato spesso nel primo tempo.Poco convincente il cambio Zerbin-Politano (66), lesterno romano era stato molto vivace. Il primo tiro di Kvaratskhlia in porta arrivava al 71. Nessuno conclusione di Simeone.Cera Demme per linfortunato Cajuste (76) e il tedesco diventava il play con Lobotka affaticato.Il Napoli non riusciva a sfondare sugli esterni con Zerbin a destra, poco propositivo, e Kvaratskhelia che tornava spesso a sinistra sempre chiuso nel dribbling, testardo e inconcludente, meglio Mario Rui sulla fascia piazzando numerosi cross.Il pareggio sembrava segnato. Lo meritava la Salernitana che lo difendeva strenuamente lasciando che il Napoli palleggiasse lontano dalla porta di Ochoa e negandogli ogni profondit.Di pi non meritava il Napoli che attaccava confusamente. Nella squadra azzurra calava anche il ritmo che era salito a inizio di ripresa.Stancamente il Napoli cercava un successo improbabile. Poi la mischia finale e la vittoria che pu fare classifica, ma non certifica alcuna ripresa del Napoli di questi tempi.Si vola a Riyad per la Supercoppa italiana. Gioved la semifinale con la Fiorentina. Difficile prevedere buone cose. Il Napoli un eterno malato. Kvaratskhelia, ammonito nel finale, salter il prossimo match, Lazio-Napoli domenica 28 gennaio. Una squadra confusa strappa una vittoria stentata: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (76 Demme), Lobotka, Gaetano (56 Raspadori); Politano (66 Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia.: Ochoa; Gyomber (83 Daniliuc), Fazio, Lovato; Sambia (91 Pierozzi), Legowski, Martegani, Candreva, Bradaric; Tchaouna, Simy (91 Ikwuemesi).: Marinelli (Tivoli).: 29 Candreva, 45+4 Politano rigore, 96 Rrahmani.