Ultima frontiera, vietato sbagliare ancora

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 13.01.2024)

A questo punto, per questo Napoli, ogni partita unavventura. Dopo la vergogna di Torino, che squadra viene fuori dal lungo ritiro di Pozzuoli? Il Napoli rialzer la testa?Pare che, nel primo giorno del ritiro, ci sia stato un confronto aspro fra gli azzurri. Non si fa cos. Si mettono da parte le accuse reciproche sugli errori commessi e si riprende con un rinnovato spirito di solidariet. Il quarto posto per guadagnarsi unaltra Champions a cinque punti. Non tutto perduto. Giocatori con un minimo di amor proprio, carattere e impegno possono ancora farcela. Ma ogni partita dovr essere giocata da campioni dItalia.Napoli-Salernitana, oggi pomeriggio al Maradona, per il momento-no degli azzurri e il fondo-classifica dei granata, un match da ultima frontiera. La Salernitana migliorata nelle ultime partite (4 punti nelle ultime tre gare) perdendo punti al 90 contro la Juventus (1-2) e il Milan (2-2).Il Napoli, a secco di gol in cinque delle ultime sei partite, non segna da tre turni e ha incassato 11 gol nelle sette partite con Mazzarri a fronte di appena 4 reti allattivo. Siamo nel girone infernale della disperazione.venuto il momento che Mazzarri torni il Mazzarri di dieci anni fa, reattivo, convinto, battagliero, senza alibi (), senza pensare alla nazionale messicana che lavrebbe voluto e liberandosi anche dal giogo del 4-3-3. Ha spiegato la sconfittona di Torino col pesanteatletico che lha preceduta. Si detto felice del ritiro perch ha avuto pi tempo per allenare e parlare ai giocatori. Contro la Salernitana schierer (finalmente) Simeone centravanti. Potrebbe completare lopera utilizzando anche Raspadori con un ritocco al modulo, la difesa a tre che tanto ama e un 3-4-1-2 col bolognesino alle spalle di Simeone e Kvaratskhelia.Ma ci sar bisogno di un gruppo unito per venir fuori dal trend negativo. C bisogno di un capitano coraggioso (Di Lorenzo) che sappia parlare alla squadra e che la squadra risponda con un patto di riscossa cancellando ogni circostanza negativa (). Mazzarri invoca laiuto dei tifosi, pazienti sino alle proteste di Torino, ma dia ai tifosi un Napoli combattivo, irriducibile, in partita dal primo allultimo minuto.De Laurentiis tornato dalla Spagna. Che senso vuole dare alla sua presenza mentre si sta dibattendo confusamente sul calciomercato invernale? Qualcosa dovrebbe dire ai giocatori. Dopo il match con la Salernitana, il Napoli andr a Riyad per la Supercoppa italiana (gioved la semifinale con la Fiorentina). Si rischia una brutta figura permanente. Non il momento dessere deluso e arrabbiato. C bisogno di interventi positivi con la lucidit di un vero leader.Alla Salernitana mancheranno parecchi giocatori fra squalificati, infortunati e Coppa dAfrica (Cabral e Coulibaly) con un centrocampo tutto da inventare. Proprio queste difficolt e una base di gioco apprezzabile renderanno la squadra granata molto combattiva e determinata. Per il Napoli che prende troppi gol, attenzione al gioco aereo di Simy (1,98), alla vivacit di Tchouana, allesperienza e alle diaboliche conclusioni di Candreva (37 anni).Il Napoli ha molto da temere, ecco tutto, a meno che scenda in campo una squadra finalmente degna dello scudetto sulle maglie, disposta a cavare il massimo da un confronto aspro.Si attendono notizie da Kvaratskhelia che non segna da quasi un mese, si punta molto sulla riscossa di Simeone (avr contro Fazio, 1,95), i centrocampisti dovranno aiutare Lobotka a tornare il regista della squadra, non pi costretto a giocare basso per aiutare la difesa, e i difensori facciano sentire la loro pressione sugli avversari.Dimenticare lassenza di Anguissa e Osimhen che durer sino a febbraio e riscattare il mediocre ruolino interno (11 punti in nove partite: sedici punti persi) onorando uno stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona.Comincia il girone di ritorno, ritorniamo al brillante passato azzurro.