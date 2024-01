Napoli, oggi manca chi risolve una crisi

di Mimmo Carratelli (da: Correre dello Sport dell11.01.2024)

Non la prima volta e non sar lultima che nel golfo azzurro del pallone si registrano irrequietezze, malumori, scontento, piedi incrociati e teste basse, risultati contrari e classifica mediocre.Il Napoli dello scudetto s perso. Per riportarlo a galla mancano personalit, carisma, autorevolezza, credibilit, pugni di ferro in guanti di velluto, insomma un presidente, un dirigente, un consigliere, un deus ex machina che sappia intervenire, convincere, coinvolgere.Il Napoli Aurelio uno e trino, non avrai altro dio allinfuori di me, nemmeno un segnale di fumo, solo un ritiro tra punizione e riflessione. Il resto, manca.In passato, una struttura societaria pi organizzata e altra tempra di giocatori sapevano risolvere le crisi azzurre.Ai tempi di Maradona eravamo a Lodrone tra boschi e Alpi del Trentino, estate 1988. Diego lontano, in Polinesia. Avrebbe voluto che il Napoli ingaggiasse il suo amico Sergio Batista, difensore dellArgentinos Juniors, invece venne preso Alemao. Il pibe non grad. Dalla Polinesia chiede:. Rapporti tesi con lallenatore.Giorni caldi a Lodrone. Bianchi caccia via Eleonora Vallone, attrice conturbante e figlia di Raf, per gli sguardi troppo ardenti dei giocatori azzurri. Rapporto complicato fra Bianchi e Maradona. C stata la rivolta dei quattro (Garella, Bagni, Giordano, Ferrario), ci sar il coro di Ascolidiretto allallenatore bresciano.Il Napoli una polveriera. A Lodrone, Luciano Moggi e Carlo Iuliano, irripetibile ufficio stampa del Napoli, apparecchiano una tavolata con tredici bottiglie di frizzantino per lincontro fra Maradona e Bianchi. Bisogna eliminare frizioni e malintesi, la squadra ne risente, mancato il bis dello scudetto 1987.Diego arriva in Mercedes nera, maglietta blu e bermuda a fiori. Sorride. Stringe la mano a Bianchi. la Pace di Lodrone. Il pibe, riferendosi a Bianchi, si concede una battuta:Questi erano i tempi in cui una struttura societaria organizzata sapeva affrontare e risolvere i problemi del Napoli. Ferlaino se ne stava in disparte, da vero presidente. Ai tempi di Lauro, estate 1966, malumori azzurri, giocatori senza stipendi. Minacciano di non scendere in campo.Antonio Juliano, grande capitano, affronta il Comandante che promette il saldo delle competenze. Dir Juliano:Gennaio 1985. Il Napoli di Marchesi fa cilecca, nonostante Maradona. Perde tre partite di seguito con Juventus, Roma e Inter. Marchesi impone il ritiro alla squadra. Diego si oppone. Interviene Ferlaino:Gli azzurri vanno in ritiro a Vietri sul Mare. Diego segue la squadra. A Vietri, Maradona ha uno duro scontro con Bagni. Bruscolotti, il capitano, a mettere pace. I malumori si ricompongono.Il Napoli va in campo, batte lUdinese e infila sei partite utili. Estate 1993. Ferlaino si defila e affida la presidenza a Ellenio Gallo. I giocatori battono cassa. Bamboli, non c una lira. Stipendi non pagati.I giocatori vorrebbero mettere in mora la societ. C Marcello Lippi in panchina. Sollecita lorgoglio dei giocatori, invitati a dimostrare sul campo la loro professionalit nonostante le carenze della societ.Lippi ha carisma, li convince. Il Napoli conclude la stagione conquistando la qualificazione in Coppa Uefa.