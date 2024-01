Il valore dei sentimenti - L’amicizia

di Giovanna D'Arbitrio



Greta Mauro

Davvero pregevole “”, il nuovo programma in onda alle 15.20 su Rai 3 in cuie un gruppo di giovani analizzano i grandi sentimenti dell’umanità attraverso vari libri, discutendone con personalità provenienti del mondo della cultura e della letteratura. Ogni appuntamento viene introdotto da un monologo di Maurizio de Giovanni sul sentimento preso in esame.Tra i monologhi in verità mi ha colpito in modo particolare quello sull’Amicizia, di vitale importanza per tutte le età, in particolare per i giovani, ma anche per gli anziani in età avanzata che ne sentono la mancanza per la dipartita di molti amici. Ecco il suddetto monologo.E senza dubbio l’Amicizia è un sentimento da difendere e diffondere anche tra i popoli in quest’epoca di guerre, violenze di ogni genere. Ascoltando il monologo sull’Amicizia, recitato da Maurizio de Giovanni, mi è venuto in mente un mio articolo scritto diversi anni fa, ma ancora molto attuale malgrado il passare del tempo. Eccolo:“In un’atmosfera post-natalizia, con l’arrivo del nuovo anno tutti sentiamo maggiormente il bisogno di aggrapparci a valori importanti che ci aiutino ad affrontare la vita con maggior fiducia e coraggio dopo tanti drammatici eventi che hanno caratterizzato lo scorso anno.In un mondo sempre più conflittuale ci rendiamo conto che l’amicizia tra persone e popoli ora è più che mai di vitale importanza. Ci chiediamo pertanto se la vera amicizia esista ancora a livello di rapporti umani concreti, non solo “” mediante i social network (utili peraltro per ritrovarsi in questo vasto mondo globalizzato), e che cosa essa rappresenti oggi soprattutto per i giovani.Secondo un sondaggio effettuato in Francia da “Science et Vie Junior” e le affermazioni di un noto sociologo,, la Famiglia, l’Amicizia e la Scuola restano ancora importanti punti di riferimento per le nuove generazioni. Malgrado i divorzi, infatti, l’affetto dei genitori è considerato insostituibile dai ragazzi, mentre la funzione essenziale della scuola rimane per loro quella tradizionale della “”. Benché ritenuta poco sensibile verso i problemi giovanili, la scuola occupa comunque il terzo posto, dopo l’amicizia però, valore per loro più importante, ancora da preservare e difendere.Come affermano numerosi sociologi ed esperti in scienze dell’educazione, si possono osservare varie fasi nelle relazioni giovanili a seconda dell’età. Negli adolescenti il cameratismo è molto forte: non amano la vita “”, bensì quella “” di gruppi e bande. Come possiamo notare, infatti, soprattutto durante il weekend, essi invadono le strade, bloccando il traffico in particolari luoghi dove s’incontrano prima di recarsi in pizzerie, ristoranti fast -food, cinema e soprattutto discoteche dalle quali escono all’alba. Una delle cause del nottambulismo, a quanto pare, è proprio la ripugnanza a rimanere soli tra quattro mura, senza poter comunicare con persone della stessa età.Dal cameratismo si passa poi, in una seconda fase, all’amicizia vera e propria con persone che i giovani scelgono per “affinità elettive” o talvolta per spiccate differenze caratteriali che gli uni ammirano negli altri, cioè per qualità di cui sentono la mancanza dentro se stessi e che, trovando negli amici, rappresentano per loro una sorta di completamento e un grande arricchimento interiore. Nel libro “” scritto da due docenti universitari,, tra i giovani ormai adulti, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, l’amicizia subisce significative trasformazioni, giocate in modo crescente sul duplice piano dell’identità e del riconoscimento.Lo scrittoreaffermò diversi anni fa, nel suo libro “”, che spesso dalle amicizie tra giovani sono nati positivi movimenti, capaci di apportare grandi cambiamenti sociali, politici e religiosi che hanno segnato i progressi dell’umanità. Quando l’amicizia s’indebolisce, invece, compaiono gli interessi personali, gli ideali vengono sostituiti con gli interessi di partito, di carriera, di potere e così via. È segno che la giovinezza è finita: l’adulto rimpiazza il giovane. Pessimistica la conclusione soprattutto nei riguardi degli adulti e riflettendo infine concretamente sulla crisi attuale che penalizza soprattutto i giovani, ci auguriamo invece che gli anziani “” e hanno il potere di cambiare le cose, possano sempre restar giovani “” e non dimenticare i loro ideali giovanili.Sapranno le potenti nazioni che dominano il mondo dare un esempio di collaborazione, solidarietà e amicizia tra i popoli? Sarà data alle nuove generazioni la possibilità di donare nuova linfa e ossigeno all’asfittico, agonizzante mondo di oggi?- dicono gl’Inglesi., diciamo anche noi. E dopo 10 anni, dal lontano 2014, anno in cui scrissi l’articolo, continuiamo ancora a sperare.