Il Napoli Basket vince a Venezia e si qualifica per la Coppa Italia

di Mario Triggiani



Al termine del girone di andata del campionato arriva la tanto attesa vqualificazione alle Final Eight di Coppa Italia per la Generazione Vincente Napoli Basket, che ha compiuto una vera impresa vincendo in trasferta contro la capolista e campione d'inverno Umana Venezia, che in questa stagione non aveva mai perso in casa.





Il primo quarto di Napoli fantastico, con i giocatori che giocano a memoria e trovano facilmente la via del canestro dalla lunga distanza.





Venezia prova a reagire ma la GeVi bravissima a tenere a distanza gli avversari con una difesa asfissiante che forza numerose palle perse. Nel secondo tempo le percentuali dei partenopei si abbassano ed i padroni di casa riescono a rientrare e superare gli avversari grazie anche al nuovo acquisto Kabengele.





Nel momento di massima difficolt, per, viene fuori Jacob Pullen, fino a quel momento molto impreciso. La guardia americana trova tre triple fondamentali per la riscossa del team azzurro, che passa in vantaggio quando mancano pochi minuti alla sirena finale.





La GeVi gioca oramai sulle ali dell'entusiasmo, mentre Venezia in completa confusione. Zubcic segna la tripla dell'allungo e poi, dalla lunetta, Brown e Owens sono implacabili consentendo cos ai tantissimi tifosi napoletani giunti a Venezia di festeggiare la doppia impresa della qualificazione alla Coppa Italia e della vittoria in casa della capolista.





Con il successo del PalaTaliercio la GeVi si assesta al settimo posto in classifica, rimanendo dietro a Trento, Milano e Reggio Emilia solo a causa della classifica avulsa sfavorevole agli azzurri.





In pochissimi in estate avrebbero potuto pronosticare i successi sinora raggiunti dai partenopei, partiti per salvarsi ma che hanno vissuto un girone di andata sempre nelle parti alte della classifica.





Merito certamente di coach Igor Milicic, che ha portato una mentalit vincente nello spogliatoio, convincendo i suoi giocatori a dare il massimo anche davanti a sfide che sembrano impossibili.





In un campionato equilibrato come questa Serie A, dove le prime sette squadre in classifica sono racchiuse in quattro punti, ci sono davvero tantissime legittime pretendenti alla Coppa Italia, che si preannuncia la pi imprevedibile dell'ultimo decennio.





Prima di affrontare l'avventura delle Final Eight, in programma a Torino tra il 14 ed il 18 febbraio, la Generazione Vincente Napoli Basket dovr continuare il suo percorso in campionato, con il prossimo impegno previsto per domenica prossima alle 18:30 quando i partenopei ospiteranno alla Fruit Village Arena la Carpegna Prosciutto Pesaro.





Si tratter di una sfida insidiosa per la GeVi, che dovr dimostrare di non essere appagata dai traguardi fin qui raggiunti e di voler continuare a regalare gioie ai propri tifosi in questa fantastica stagione.





Umana Reyer Venezia - Generazione Vincente Napoli Basket 81-89 (21-29; 47-46; 67-68)





Venezia: Spissu 9, Tessitori 9, Casarin, A. De Nicolao, Janelidze, Kabengele 8, Parks 17, Brooks 2, Simms 3, Wiltjer 9, Brown jr. 6, Tucker 18

Napoli: Pullen 19, Zubcic 17, Ennis 4, G. De Nicolao, Sinagra, Owens 15, Brown 10, Sokolovski 22, Lever 2, Bamba, Mabor Dur Biar, Ebeling