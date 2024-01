La domenica della resa definitiva

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 08.01.2024)

Con un gioco elementare, di grande attenzione, ma senza dannarsi molto, il Torino cancella il Napoli (3-0) dal campionato post-scudetto. Sul campo dove gli azzurri lanno scorso avevano dominato e dato spettacolo con un 4-0, aggiungendo unaltra perla alla strepitosa stagione tricolore, i resti di quella squadra affondano in una crisi profonda. La capolista se ne va, ma se ne va allinferno.Assodate le pesanti responsabilit di De Laurentiis che questa estate lasci la squadra in balia di se stessa dopo laddio di Spalletti e Giuntoli. Chiara linadeguatezza di Garcia.Confusa la conduzione di Mazzarri alla quarta sconfitta in sette partite, senza contare il tonfo in Champions e il disastro contro il Frosinone in Coppa Italia. Ma ora, sul banco degli imputati, vanno i giocatori: passivi, inconcludenti, senza un minimo di orgoglio e senza alibi perch si pu giocare senza Osimhen e Anguissa (impegnati in Africa) e non finire umiliati dal Torino.Fallisce in partenza la nuova campagna-acquisti di De Laurentiis. Il difensore Mazzocchi preso dalla Salernitana debutta a Torino a inizio ripresa e resta in campo quattro minuti: espulso per il fallaccio su Lazaro, scarpa destra sul ginocchio sinistro del granata.Fallisce Mazzarri, capace di bocciare due giocatori con un colpo solo: boccia Simeone tenendolo ancora in panchina per unora e boccia Raspadori, di nuovo schierato centravanti (contro Buongiorno 1,94), sostituendolo col Cholito dopo che il ragazzo bolognese sera espresso nei tre unici spunti offensivi del Napoli: la gran palla-gol battuta per sul portiere (25), il tiro fuori (27) e il colpo di tacco con cui mandava Zielinski a far gol (41) col polacco che neanche prendeva la palla.Juric azzecca alcune mosse. Un solo marcatore (Djidji) su Kvaratskhelia mentre Bellanova, anzich raddoppiare sul georgiano, si spinge in avanti bloccando Mario Rui: salta la catena azzurra di sinistra, il Napoli attacca solo a destra ma Di Lorenzo e Politano non sono pi quelli di una volta.Juric spesso sgancia Buongiorno conquistando superiorit numerica a centrocampo. Inoltre scherma Lobotka, lunico azzurro a cercare di fare ordine in una squadra disordinata, con Sanabria e il raddoppio di Vlasic.Lasciando tutto il merito al Torino, stato soprattutto il Napoli a perdere faccia e partita senza provare vergogna. Il Napoli di Mazzarri (squalificato, c Frustalupi in panchina) senza un vero centravanti non riempie mai larea granata ed una squadra disarmata subendo la pressione alta del Torino che spegne sul nascere la timida manovra azzurra e non replica alle mosse tattiche di Juric.un Napoli molle, svuotato mentalmente, incapace di dare un senso al suo gioco disordinato e inconcludente perdendo tutti i duelli nel match impostato da Juric uomo contro uomo.Al Torino basta giocare una partitaper prevalere. Il Torino sempre nella met campo napoletana. Il Napoli non riesce a schizzare neanche in contropiede, squadra sfilacciata e grande confusione quando si compatta per difendere.A fine primo tempo, uno scatto rapido di Sanabria in area porta al vantaggio granata con lintera difesa azzurra ferma.Nella ripresa, lespulsione di Mazzocchi, entrato per Zielinski (!) dopo lintervallo, accentuava la deriva azzurra.Raddoppio di Vlasic (53), difesa napoletana a guardare, Gollini tuffo in ritardo, e gol del corazziere Buongiorno (66 di testa su corner).Nel disastro del pomeriggio torinese neanche Mazzarri ne ha azzeccata una rinunciando in partenza a Simeone, facendo il cambio discutibile Zielinski-Mazzocchi per nuovo assetto tattico poco compreso dai giocatori, infine con sostituzioni irrilevanti (59 Zerbin-Mario Rui e Simeone-Raspadori, 68 Lindstrom-Politano, 77 Gaetano-Cajuste).Mentre De Laurentiis si diverte a inventare una campagna-acquisti di gennaio senza una chiara visione del futuro, il Napoli del presente saluta e scompare.A Torino esplosa la prima contestazione dei tifosi napoletani, fumogeni e partita sospesa due volte. Non finito solo il campionato per il Napoli, finita la pace tra tifosi e squadra, tifosi e presidente. Il peggio deve ancora venire.Cera Antonio Conte in tribuna a Torino: certamente non si sentir attratto da una squadra-fantasma, tutta da rifondare.: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (59 Zerbin); Cajuste (77 Gaetano), Lobotka, Zielinski (46 Mazzocchi espulso al 49); Politano (68 Lindstrom), Raspadori (59 Simeone), Kvaratskhelia.: Milinkovic-Savic; Djidji (77 Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic (89 Gineitis), Lazaro; Vlasic (89 Karamoh); Sanabria (92 Seck), Zapata (77 Pellegri).: Mariani (Aprilia).: 43 Sanabria, 53 Vlasic, 66 Buongiorno.