Campo difficile ma il Napoli non può più sbagliare

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 07.01.2024)

In attesa che De Laurentiis parli nella conferenza universale del 25 gennaio a giornalisti unificati, gli azzurri sono pregati di “”, a cominciare da questa ostica trasferta col Torino, per confermare di essere ancora giocatori di talento e non campioni d’Italia per caso.Ormai si comincia a dubitare delle loro reali qualità una volta usciti dalle stregonerie di Spalletti. Senza più alibi, la preparazione fisica, i danni di Garcia e le incertezze di Mazzarri, gli azzurri tirino fuori la voglia, l’orgoglio, la predisposizione a battersi contro una classifica mediocre e una stagione contraria lottando su ogni pallone, spregiudicati e senza paure.I tifosi che hanno gioito e pianto per uno scudetto trentatre anni dopo Maradona meritano il massimo dell’impegno da giocatori che hanno osannato fino a poco tempo fa.Il Napoli di una riscossa sempre annunciata e sempre rimandata, calando al settimo posto, 20 punti dalla vetta, 5 punti dalla zona Champions, incapace di infilare tre vittorie di seguito, questo Napoli deve finalmente lustrare la sua immagine sbiadita e quel che resta dello scudetto.Si prosegue col 4-3-3, in attesa del ritocco tattico di Mazzarri di cui si parla. Simeone dovrebbe essere il centravanti stabile e Cajuste a centrocampo per la “” di Osimhen e Anguissa.Ma c’è Raspadori che merita la massima considerazione aspettando i fuochi di artificio del serbo-tedesco Samardzic (più interessante Calafiori del Bologna), una scommessa di De Laurentiis che farebbe meglio a investire su due forti difensori.Proprio la difesa, con l’annuncio di Dragusin (pesante l’interessamento del Tottenham) o chi per lui, deve alzare il livello di attenzione evitando che l’area di rigore azzurra sia il giardino fiorito di ogni avversario, ora con Gollini in porta (indisponibile Meret sino a fine febbraio).Il Torino è antagonista di tempra forte, appena quattro punti dietro al Napoli, due vittorie e due pareggi nelle ultima cinque partite con l’ambizione di scalare una posizione europea, quarta migliore difesa del campionato, sei gol subiti in casa in nove partite con un portiere di oltre due metri tra i pali, due reti al passivo nelle ultime cinque gare.È un match da conquistare in ogni zona del campo con le corsie esterne lungo le quali il Napoli potrebbe imporre la sua superiorità con le puntate offensive di Di Lorenzo a destra e il tandem Mario Rui-Kvaratskhelia a sinistra sempre che il georgiano rinunci al suo gioco individualista evitando di cercare sempre il dribbling contro più avversari, proponendo semmai l’attacco della profondità col dai e vai con Mario Rui.L’attacco granata che, sul suo campo, ha realizzato appena nove gol dovrebbe essere domato dagli azzurri, il croato Vlasic e il paraguayano Sanabria in sostegno al vecchio Zapata (33 anni), ma attenzione agli inserimenti di Ricci e Ilic.Il risultato positivo è possibile se il Napoli sarà ben sveglio e determinato tenendo a mente il suo migliore ruolino esterno (5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte).La squadra deve tirarsi fuori dal modesto andamento delle sei gare con Mazzarri, appena due vittorie, tre sconfitte e un pareggio.Si aspettano squilli dalla manovra offensiva, l’attacco a secco nelle due ultime partite, gli ultimi centri a metà dicembre, Osimhen e Kvaratskhelia contro il Cagliari.C’è il quarto posto da tenere sotto tiro, l’ambizione massima di questa stagione. Se le squadre che precedono gli azzurri perdono colpi, è necessario però che il Napoli cominci a fare bottino pieno a più riprese.