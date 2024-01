Il Napoli Basket chiude il 2023 tornando alla vittoria

di Mario Triggiani



Dopo quattro sconfitte consecutive arriva il tanto atteso successo scaccia-crisi per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella splendida cornice di una Fruit Village Arena sold-out ha sconfitto la Bertram Tortona in un match che ha visto gli azzurri completare una sofferta rimonta.La gara stata anche il palcoscenico per l'esordio del nuovo acquisto Markel Brown, arrivato a Napoli per sostituire l'infortunato Jaworski, ieri a bordocampo con la spalla fasciata a salutare e scattarsi foto con i tifosi azzurri.Il gioco offensivo di Napoli nei primi minuti di gara pregevole, con tanti passaggi per trovare l'uomo libero e concedergli facili appoggi a tabellone. Tortona prende, per, ben presto le misure degli azzurri e comincia a bucare ripetutamente la retina dalla lunga distanza.Gli ospiti toccano anche la doppia cifra di vantaggio prima che coach Milicic scelga di abbandonare la difesa a zona per cercare di limitare gli attacchi di Tortona.La scelta si rivela vincente e Napoli riesce a recuperare lo svantaggio grazie alle ispirazioni di Markerl Brown che, dopo un primo tempo impreciso al tiro, si riscatta nel secondo facendo impazzire i suoi nuovi tifosi sugli spalti grazie a numerosi canestri da tre ed in penetrazione.Quando mancano meno di due minuti al termine della gara Napoli arriva anche a +10, prima che tre triple consecutive degli avversari riducano lo svantaggio ad una sola lunghezza.I partenopei non si fanno per prendere dal panico, trovano punti in lunetta ed una difesa straordinaria impedisce a Tortona di trovare tiri comodi, prima che un rimbalzo strappato dalle mani degli avversari conceda a Brown la possibilit di fare l'assist per il canestro di Ennis che chiude i giochi.Con questa vittoria la GeVi consolida il proprio quinto posto in classifica, due lunghezze sopra la nona posizione.Ora solo un'intricata combinazione di risultati, composta dalle vittorie di Scafati, Pistoia e MIlano unite alla contemporanea sconfitta degli azzurri a Venezia, potrebbe impedire ai napoletani di andare alle Final Eight di Coppa Italia.Coach Milicic pu dunque tornare a sorridere e godersi un primo anno solare sulla panchina della GeVi che ha regalato a lui ed a tutto l'ambiente partenopeo gioie impensabili fino a poco tempo fa.Il successo contro Tortona potrebbe rappresentare anche il termine del periodo nero che ha caratterizzato il mese di dicembre e che avrebbe potuto rovinare l'atmosfera in casa Napoli, dove invece ora si festeggia con speranze di grandezza per il 2024.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 7 gennaio, al PalaTaliercio di Venezia contro l'attuale capolista in classifica al momento ancora imbattuta in casa in questa stagione.Si tratter di una sfida davvero dura per i partenopei, chiamati ad aprire il nuovo anno solare con un'impresa sulla carta impossibile che, per, potrebbe consacrare la GeVi tra le grandi del campionato.: Pullen 16, Zubcic 19, Ennis 9, De Nicolao, Owens 13, Brown 16, Sokolowski 8, Lever, Bamba, Mabor, Saccoccia, Ebeling.: Zerini 2, Noua 4, Ross 11, Candi 3, Tavernelli, Baldasso 14, Straūtins 12, Severini 3, Obasohan 13, Weems 4, Thomas 5, Radoević 5.