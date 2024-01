La vera svolta si chiama Jack

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 04-01-2024)

Come De Laurentiis aveva promesso nel corso del panegirico dopo la partita col Monza, il Napoli molto attivo sul calciomercato di gennaio. Preso il difensore esterno Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, napoletano, non giovanissimo (29 anni), come vice di Di Lorenzo. Nel mirino il danese Hojbjerg, 29 anni, valutato dal Tottenham 30 milioni, per rafforzare il centrocampo, rincalzo per Anguissa o titolare al posto di Zielinski. Ci sarebbe bisogno di un incontrista (interesserebbe un altro vecchietto, lex Juve Emre Can, oggi trentenne al Borussia Dortmund) e anche di capire quanto vale Cajuste, pagato 12 milioni. Sarebbe ora di dare allo svedese maggiori opportunit, forse anche da titolare (al posto di Zielinski), a meno che si tratti di un acquisto sbagliato nellultima infornata costata 60 milioni (Cajuste, Natan e Lindstrom tuttora un mistero). Desiderio irresistibile di De Laurentiis il talento serbo Samardzic dellUdinese, 22 anni, centrocampista offensivo come sostituto di Zielinski, 30 anni, dato in uscita. De Laurentiis agisce da solo o ha a supporto un valido suggeritore tecnico? Perch Samardzic? Per le esigenze immediate del Napoli, vista la difesa azzurra molto ballerina, ci sarebbe nel ventaglio degli obiettivi di gennaio il nome di un difensore centrale. Pi di tutti si sussurra del romeno del Genoa Dragusin, 22 anni, 1,91, valutazione 30 milioni (col Tottenham in campo per prenderlo). Il Napoli sarebbe orientato a dare al Genoa 13 milioni pi Zanoli e Ostigard. Il difensore centrale dovrebbe essere il primo obiettivo per rimettere in corsa il Napoli che non pu mollare la conquista del quarto posto col prestigio e i soldi della prossima Champions. Rafforzata la difesa, la rosa attuale appare in grado di puntare al quarto posto, cinque punti lontano, alla pari delle formazioni concorrenti: Fiorentina, Bologna, Atalanta, Roma, Lazio. Gli obiettivi di cui pi si parla (Hojbjerg, Samardzic, Emre Can) non cambiano il Napoli, un forte difensore centrale si e varrebbe la pena di un esborso notevole. Brilla il nome di Samardzic. Bel giocatore, un peso piuma, ma non decisivo per le sorti azzurre. Non Bellingham e il serbo, come sostituto di Zielinski, avrebbe solo il vantaggio dellet. Visto in prospettiva, mentre non si sa nulla del prossimo allenatore (Mazzarri dovrebbe chiudere a fine campionato), Samardzic sarebbe pi che altro un acquisto di lusso (20 milioni, non noccioline). Il Napoli ha in casa il giocatore con cui impostare il futuro. Giacomo Raspadori, 23 anni, talento accertato, grande visione del gioco, rapidit nelle esecuzioni, tiro efficace. Poich sembra esaurito il ciclo del 4-3-3, occorre cambiare radicalmente. Raspadori il giocatore adatto in un assetto tattico che potrebbe essere il 4-3-1-2 o il 3-4-1-2, col ragazzo bolognese sotto-punta alle spalle di Osimhen e Kvaratskhelia. Non centravanti, come contro il Monza. Il Napoli ha bisogno di un centravanti fisico che riempia larea e renda efficaci i cross. Samardzic, che pareggerebbe numericamente luscita di Zielinski, e Raspadori sembrano concorrenti per lo stesso ruolo. Raspadori costato una cifra notevole (30 milioni). Con larrivo di Samardzic c il rischio che il bolognese venga retrocesso ancora in panchina bruciando il notevole esborso e umiliando il ragazzo giunto al Napoli con grande entusiasmo che sarebbe messo a dura prova. Il Napoli ha le idee chiare per proseguire salvando la stagione in corso e programmando un futuro credibile? De Laurentiis continua a fare da solo dopo avere sbagliato questanno, come ha ammesso? Il Napoli a una svolta decisiva. Per il momento sembra navigare a vista. Si scuota anche Mazzarri, sia pi sereno, vigoroso e convinto. Cancellare gli alibi degli arbitraggi e degli azzurri (Kvaratskhelia) presi di mira dagli avversari. Le difficolt del Napoli sono nel Napoli, non allesterno.