Caro De Laurentiis, al Napoli serve una rifondazione

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 2.1.2024)

Nel quarantennale di tutti i cinepanettoni e nel ventennale della presidenza azzurra, Aurelio De Laurentiis () ha annunciato che, a reti e giornalisti unificati, raccontersulla crisi del Napoli dopo avere chiesto scusa per esserne il responsabile unico.Conclusa la Supercoppa italiana a Riad, diciamo il 24/25 gennaio, il presidente del Pianto Napoletano di Resa e Resipiscenza (Pnrr) parler nellincanto della baia posillipina allombra di Palazzo DonnAnna, davantie a tutti i media che lui detesta ().Tema della conferenza: lo scudetto un ricordo che vale dieci lire e ci sarebbe molto da capire. Tramontati gli eroi portati da Benitez, dileguatasi lidentit di gioco creata da Sarri, troncata la stregoneria di Spalletti, il Napoli non c pi.Lo scudetto, il principio della fine. Sarebbe dovuta essere loccasione per potenziare la struttura societaria e rafforzare unain cui abbondano i trentenni (Di Lorenzo 31 anni, Juan Jesus 33, Mario Rui 33, Zielinski 30, Politano 31, Demme 33, Lobotka 30), due sono quasi trentenni (Anguissa 29, Simeone 29) e i giovani sono pochi (Kvaratskhlia 23, Raspadori 24, Ostigard 25, Natan 23, Lindstrom 24, Cajuste 25).La societ avrebbe avuto bisogno di arricchirsi di competenze specifiche, un direttore sportivo di grande esperienza e solide relazioni nel mondo del calcio e un dirigente accompagnatore indipendente (non il figlio del presidente, ovviamente di parte) per assorbire gli umori dello spogliatoio facendo da tramite fra squadra e societ, tra squadra e allenatore, ma anche da elemento catalizzatore di entusiasmo e armonia.De Laurentiis, con la partenza di Giuntoli, ha lasciato scoperti questi ruoli. Non volendo vicino collaboratori forti, riconoscer questo primo errore che impedisce al Napoli di diventare un club adulto da che un club padronale?De Laurentiis, pur con tutta labilit che gli viene riconosciuta, smetter di essere uno, trino e quattrino (presidente, uomo-mercato, allenatore e conferenziere)?Dir: da solo vi ho portato in Champions e vinto uno scudetto.Ma da solo, riconoscendone egli stesso le responsabilit, finito in una crisi profonda e inevitabile perch a lungo andare luomo solo al comando non regge.De Laurentiis promette di riparare allo smarrimento in corso col mercato di gennaio ingaggiando tre, quattro giocatori.Con le competenze di chi? Le idee continuano ad essere confuse. Questanno serve durgenza un forte difensore centrale con un grosso investimento (Dragusin inseguito anche dal Tottenham), il resto sarebbe da concordare e condividere con lallenatore prossimo venturo chiamato per il rilancio del Napoli.In prospettiva, il momento di una rifondazione della squadra azzurra. Il problema vero il futuro, col rischio di uscire dal grande giro, e non il presente bench pressato dallesigenza di conquistare il quarto posto per continuare a incassare prestigio e soldi in Europa.Garcia ha fallito e Mazzarri in difficolt. Il tecnico toscano, tra sconfitte e una difesa ballerina, ha abbassato la squadra snaturando il centrocampo campione dItalia, non pi un centrocampo aggressivo, che gioca alto per recuperare il pallone nella met campo avversaria, ma una diga prudente (col solo Lobotka abile intercettatore) che aspetta lavversario cercando di proteggere la difesa.Risultato nullo. La squadra continua a prendere gol e il centrocampo non costruisce pi la fase offensiva in maniera efficace per la nuova posizione in campo.Per proseguire puntando in alto occorre identificare i giocatori da tenere e non sono molti, mentre Osimhen sar sul mercato, Elmas andato via, Zielinski non si sa, Simeone scontento, la difesa da rifondare.Kvaratskhelia lunico asso nella manica a patto che cambi il suo gioco, non pi la testarda giocata in dribbling contro pi avversari, ma un dai e vai sulla fascia, la ricerca della profondit e meno affanno nelle conclusioni.Ma questo solo un dettaglio. Il problema grosso una chiara visione del Napoli futuro (c, non c?) con acquisti mirati e la migliore scelta dellallenatore, il dettaglio pi difficile delloperazione rialzati e cammina.