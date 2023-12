ONE LIFE, di James Hawes

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato in anteprima alToronto International Film Festival 2023,One Life,diJames Hawes, tratto dal libroIf It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton, di Barbara Winton, la vera storia diNicholas Winton(interpretato daAnthony Hopkins), un agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi,



Negli anni 30, N. Winton salv centinaia di bambini dai campi di concentramento, in Cecoslovacchia alla vigilia della II Guerra Mondiale: allet di 29 anni cre un piano, denominato Operazione Kindertransport (trasporto di bambini) con il quale riusc a far scappare dal paese 669 bambini prima dellinizio del conflitto. Nel dicembre del 1938, infatti, a Praga migliaia di famiglie fuggite da Germania e Austria erano in condizioni disperate sotto la minaccia dell'invasione nazista e Nicky si rese conto che era necessario salvare in breve tempo un gran numero di bambini prima che le frontiere venissero chiuse.



Da dicembre 1938 a maggio 1940 furono accolti nel Regno Unito circa diecimila minori ebrei non accompagnati provenienti dalla Germania nazista, Austria, Cecoslovacchia, Polonia e la citt di Danzica. Molti dei minori salvati erano gli unici sopravvissuti allOlocausto e furono affidati a famiglie inglesi o sistemati in case e fattorie.







Dopo diversi anni, nel 1988, mentre Winton ancora provava tanta tristezza per tutti quei bambini che non era riuscito a salvare, un programma televisivo della BBC, "That's Life!", raccont la sua incredibile storia e cos egliebbe anche lopportunit di incontrare di nuovo gran parte di quei bambini da lui salvati, divenuti ormai adulti. Fu poi soprannominato lo Schindler britannico







Il titolo One life fa riferimento al Talmud ebraico secondo il quale puoi salvare il mondo intero se riesci a salvare una sola vita.Senzaltro un bel film chesegna lesordio sul grande schermo diJames Hawes, regista britannico noto per numerosi lavori televisivi, tra cui le famose serieDoctor Who, Black Mirror e L'alienista .







Secondo il comunicato stampa ufficiale il film un'epica storia di coraggio, compassione e redenzione, che cattura il cuore degli spettatori mentre ci racconta la straordinaria vicenda di un uomo ordinario capace di fare differenza nella vita di tante persone. Un storia che ci fa ancora credere, oggi pi che mai, nellumanit".







E anche nei tempi attuali c davvero tanto bisogno di umanit, poich le guerre in Ucraina, in Medio Oriente e in tanti paesi flagellati da tempo da guerre spesso dimenticate, ancora si fa strage di milioni di bambini. Quanti Olocausti dovremo ancora vedere sulpianeta Terra, perfino a Natale?!







La pellicola supportata da un buon cast includente bravi interpreti, comeAnthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Romola Garai, Jonathan Pryce, Lena Olin, Johnny Flynn, Adrian Rawlins, Alex Sharp, Marthe Keller, Samantha Spiro, Samuel Finzi.







La sceneggiatura diLucinda Coxon, Nick Drake, la fotografia diZac Nicholson, il montaggio Lucia Zucchetti, le musiche sono diVolker Bertelmann.







Ecco il trailer del film:





