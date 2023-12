Il tramonto dei campioni d’Italia

di Mimmo Carratelli.

(da: Roma del 30.12.202)

Il Napoli non c’è più. Impallidisce la conquista del quarto posto per la prossima Champions. Sul Maradona cala il gelo dello 0-0 col Monza. Ed è andata bene perché il Monza ha fallito un calcio di rigore, battuto male da Pessina e parato da Meret.Non c’è Osimhen, non c’è Politano squalificati. Ma non c’è comunque il Napoli. La formazione di Mazzarri non convince: comincia senza un vero centravanti (Simeone in panchina sino all’85’) e non si capisce il ruolo di Zerbin esterno destro.Raspadori da numero nove non entra mai in partita, unico squillo il passaggio a Kvaratskhelia (55’) col georgiano che fallisce il gol. Kvara è l’azzurro che batte più tiri verso la porta (cinque conclusioni, ma solo due nello specchio, neanche irresistibili, a parte l’occasione del 55’).Non c’è più gioco sugli esterni. A destra Di Lorenzo gioca in libertà, ma mai una sovrapposizione con Zerbin, inadatto allo scambio. A sinistra, si fa valere Mario Rui, ma Kvaratskhelia (il più combattivo degli azzurri) continua a giocare addosso al difensore, a dribblarlo senza riuscirci, mai dettando la profondità.Napoli nullo sulle fasce, la sua arma antica per sfondare. E al centro, il Napoli è nullo senza uno sfondatore. Il Monza marca a uomo per ridurre la creatività dei centrocampisti di Mazzarri: Carboni su Lobotka, Akpa Akpro su Zielinski, Pessina su Anguissa. La manovra azzurra è sempre lenta, incerta, con nessuna idea di gioco.Palladino fiuta il colpaccio e inserisce Colpani (57’), il gioiellino bresciano con sei gol all’attivo, che rende pericoloso il Monza con un paio di spunti e con la conclusione che determina il rigore (68’ braccio di Mario Rui).La squadra lombarda, reduce da due sconfitte, sa quello che vuole, congela il gioco, guizza in attacco soprattutto a destra con Pedro Pereira e Carboni, gestisce il pareggio, fa melina nella sua metà campo contro un Napoli poco aggressivo e prova saltuariamente a vincere.La mancanza del pressing alto degli azzurri favorisce la gestione della partita da parte del Monza. Nel Napoli funziona tutto male. I cross in area monzese sono inutili perché non c’è Osimhen.Il primo tempo è tutto un languore. Il Napoli attacca senza convinzione. Raspadori fuori partita, Kvaratskhelia combattivo ma sempre raddoppiato e testardo nel voler forzare il dribbling. Il passo del Napoli è lento, la manovra macchinosa, il Monza può controllarla senza dannarsi.Il primo tiro in porta del Napoli è di Anguissa al 40’, battuta al volo ravvicinata sul portiere. Due conclusioni di Kvaratskhelia sono fuori bersaglio. Si aspetta nella ripresa l’impiego di Simeone, ma Mazzarri rimane sulle sue.E Palladino inserisce Colpani per il colpaccio. Dopo il rigore parato da Meret, il Napoli ha due grosse occasioni per vincere, ma Zerbin conclude alto (70’) e Gaetano batte sul portiere (92’). Non riesce lo scippo azzurro.Con le sostituzioni (71’ Lindstrom per Zielinski e Gaetano per Zerbin, 85’ Simeone per Lobotka) il finale del Napoli è solo confusione con la squadra tutta sbilanciata in avanti e per due volte Colpani spreca il contropiede.È confuso anche Mazzarri. Nervosismo nel finale con l’espulsione dei due allenatori, Mazzarri all’82’ e Palladino all’83’. In campo si moltiplicano i falli e le ammonizioni. Tutto fa il gioco del Monza, mentre il Napoli pur attaccando (male) diventa evanescente, impotente, senza un minimo di brio.L’attacco è sempre lo stesso: palla a Kvaratskhelia con la speranza che sfondi, ma il gioco troppo individualista del georgiano che vaga per tutto il campo, ma cerca sempre il duello personale, frutta zero.Dettaglio: Meret esce al 73’ per infrtunio muscolare, entrava Contini. Non sarà il mercato di gennaio a risolvere i problemi del Napoli. La squadra è diventata irriconoscibile. Gioca mollemente. Ha smarrito tutti i vecchi schemi. Non pressa più per conquistare il pallone nella metà campo avversaria ed è sempre in allarme quando deve indietreggiare a difendere.Meret (73’ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (85’ Simeone), Zielinski (71’ Lindstrom); Zerbin (71’ Gaetano), Raspadori, Kvaratskhelia.: Di Gregorio; D’Ambrosio (75’ Cittadini), Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira (46’ Birindelli), Akpa Akpro (62’ Bondo), Pessina, Ciurria; Valentin Carboni (57’ Colpani), Dany Mota; Colombo (75’ Machin).: Di Bello (Brindisi).