Un Napoli Basket incerottato crolla nel secondo quarto e perde a Trento

di Mario Triggiani



Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel tredicesimo turno di serie A rimedia una sonora sconfitta alla "di Trento subendo cos il quarto stop nelle ultime quattro gare disputate. Tra le fila della GeVi erano assenti Jaworski, fermato da una sublussazione alla spalla che dovrebbe tenerlo lontano dal parquet per circa due mesi, ed Ebeling, ancora alle prese con un edema alla caviglia. Non ancora disponibile il nuovo acquisto Markel Brown, che dovrebbe arrivare a Napoli nei prossimi giorni ed essere tesserato in tempo per la prossima giornata di campionato. Napoli riesce a rimanere in partita solo per il primo quarto di gioco, grazie alle invenzioni di un ispiratissimo Ennis le cui incursioni bucano ripetutamente i trentini. Nella seconda frazione, per, la difesa a zona dei partenopei non efficace e Trento trova ripetutamente le triple che scavano un solco sempre pi incolmabile. Il resto della gara vede la GeVi inseguire sempre in doppia cifra di svantaggio. La difesa della squadra di casa ottima a limitare gli attachi partenopei e cos Napoli riesce ad effettuare un timido tentativo di rimonta solo negli ultimi minuti, ma l'appoggio a tabellone di Pullen che sarebbe valso il -4 a novanta secondi dal termine non va nel canestro sancendo, di fatto, la vittoria di Trento. La classifica continua a sorridere alla GeVi, tuttora al settimo posto ed in piena lotta per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Non si pu, per, ignorare il campanello d'allarme costituito dalla quarta sconfitta consecutiva, seppur con tutte le attenuante dovute alle assenze nel roster napoletano. La difesa, ad inizio anno fiore all'occhiello della squadra di coach Milicic, appare ora una delle peggiori del campionato. L'allenatore, grazie anche all'allungamento delle rotazioni dovuto all'arrivo di Brown, dovr lavorare a fondo sull'approccio alle partite di una squadra che appare talvolta troppo distratta e poco incisiva durante le gare. Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo alla Fruit Village Arena contro la Bertram Tortona, squadra attualmente al dodicesimo posto in classifica e che ha appena sostituito il proprio storico allenatore Ramondino con Walter De Raffaele. Per Napoli si tratter di una ghiotta occasione per tornare alla vittoria e chiudere con il sorriso un 2023 che ha regalato tante gioie ai tifosi partenopei, ora per molto preoccupati per i risultati e le prestazioni del team azzurro nell'ultimo mese.: Ellis 10, Stephens 3, Hubb 21, Alviti 16, Niang, Forray 7, Cooke Jr. 4, Diarra, Udom 3, Biligha 11, Grazulis 26, Baldwin.: Pullen 16, Zubcic 12, Ennis 35, De Nicolao 7, Sinagra, Owens 14, Sokolowski 6, Lever 4, Bamba, Biar, Saccoccia, Grassi.