È un match-ball per la zona Champions

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 23.12.2023)

Il Napoli a una svolta cruciale di questa stagione imbarazzante. Ci dobbiamo preoccupare? Esaurito nello spogliatoio il collante spallettiano. Gente scontenta, gente che se ne va, rinnovi difficili, firme che non arrivano e il presidente vola alto sui massimi sistemi del calcio, ma ha perso presa sul Napoli. Dall’estate scorsa De Laurentiis ha avuto idee vaghe sulla squadra dopo lo scudetto. Campagna-acquisti misteriosa, scelta forzata della guida tecnica, fallimento del team di sostegno alla squadra ridotta in pezzi da una preparazione sbagliata. Incoscienza e fatalismo presidenziali. E l’illusione che il Napoli campione d’Italia con largo margine potesse ripetersi anche senza … allenatore. Difficile per Mazzarri tenere lo spogliatoio unito e sereno. Il calendario non l’ha agevolato presentandogli subito avversari di grosso calibro, uno dietro l’altro. Deve rincorrere, non può fermarsi più. Così Roma-Napoli, stasera all’Olimpico, diventa partita determinante per l’immediato futuro azzurro (alla pari di quello della Roma). La partita si staglia nel mucchio selvaggio all’assalto della zona-Champions unitamente a Bologna-Atalanta di questo pomeriggio. Quarto posto a quota 28 (Bologna). A una lunghezza Napoli e Fiorentina, a due l’Atalanta, a tre la Roma. Il Napoli a Roma gioca il primo match-ball della rincorsa Champions. C’è tutta la rabbia agonistica di Osimhen, furioso dopo la figuraccia col Frosinone, a sostenere la riscossa azzurra, si spera col più concreto sostegno di Kvaratskhelia, perso in un inizio di stagione più ombre che luci. In campo a Roma i titolarissimi, dopo l’inedita squadra fulminata in Coppa Italia. Non ci dovrebbero essere strascichi del paliatone di martedì. Nella confusione del momento, segnato da troppe sconfitte, già cinque solo in campionato, s’è calato persino Di Lorenzo con il gol e il rigore regalati al Frosinone. Episodi contrari o il malessere azzurro ha contagiato tutta la squadra? Nessuno parla e, si spera, nessun dorma. Mourinho ha anticipato la sfida di stasera. La Roma (3-5-2) aspetterà il Napoli per colpire in contropiede. Scontato. La formazione giallorossa non ha qualità per fare la partita, assente Dybala. Baricentro medio-basso per attirare il Napoli in una gabbia di marcature a uomo e pressing, poi palloni lunghi per Lukaku e fiondate sugli esterni per gli assalti di Kristensen e Zalewski. Una sporca partita di lotta per ridurre la qualità tecnica del Napoli. La Roma ha costruito la sua classifica all’Olimpico (17 punti in confronto agli 8 in trasferta, 19 gol in casa e 9 fuori), ma sul suo terreno ha affrontato due sole squadre di livello perdendo dal Milan (1-2) a inizio campionato e pareggiando di recente con la Fiorentina (1-1). Napoli e Roma si equivalgono nei gol: entrambi 28 reti all’attivo e 19 al passivo. Il vantaggio azzurro di due punti sui giallorossi l’ha fatto il ruolino esterno del Napoli, 17 punti, pari a quello della Juventus seconda. Appaiati con sette reti, Lukaku e Osimhen sono i condottieri attesi a incidere sul match, l’azzurro protagonista l’anno scorso dell’1-0 all’Olimpico travolgendo Smalling. Stesso ruolino di goleador dei due: 4 gol in casa, 3 fuori. Più lineare Lukaku, centravanti che si scatena in profondità, maggiore iniziativa da parte di Osimhen che ha più variazioni di gioco. Ma sarà la squadra che supporterà meglio i due attaccanti a decidere le sorti della sfida. E vedremo sugli esterni chi sfonderà meglio tra Politano/Kvaratskhelia e Kristensen/Zalewski.