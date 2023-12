Colpo in casa Napoli Basket, arriva Markel Brown

di Mario Troggiani



Non ha perso tempo la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel derby a Scafati di domenica scorsa ha visto infortunarsi Jaworski ed Ebeling.Se per quest'ultimo gli esami medici hanno evidenziato solo un edema che dovr riassorbirsi in qualche settimana, per la guardia americana gli esiti non sono stati altrettanti positivi, indicando una sublussazione della spalla che ha costretto la GeVi a cercare un sostituto.Dopo qualche giorno di indagini sul mercato, la scelta ricaduta sulla guardia classe 1992 Markel Brown, che ha siglato con i partenopei un accordo fino a fine stagione.Dopo essere uscito dall'Universit dell'Oklahoma nel 2014 con medie di 17.2 punti e 5.3 rimbalzi, Brown stato scelto al Draft NBA con la quarantaquattresima scelta dai Minnesota Timberwolves.Subito scambiato con Brooklyn, ha disputato tra stagioni NBA per un totale di 113 partite con 5.2 punti di media.La carriera europea di Brown inizia nel 2018 con i turchi del Darussafaka, proseguendo poi in Israele con l'Hapoel Eilat ed in Belgio con i Giants Antwerp.La scorsa stagione arriva la prima avventura italiana con la canotta di Varese. In Lombardia Brown vive la sua migliore annata, chiusa con 16.9 punti, 4 rimbalzi e 3.2 assist di media e risultando uno dei migliori giocatori della serie A.Brown aveva iniziato questa stagione a Girona nella massima serie spagnola, dove per non stava trovando molto spazio segnando solo 7.7 punti in 17.7 minuti di media.Queste le parole di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica della GeVi Napoli:Ora l'obiettivo della GeVi sar quello di tesserare Brown in tempo per il termine di venerd, cos da poter contare sul nuovo acquisto nella prossima gara di Trento, in programma sabato 23 dicembre alle ore 19:00.