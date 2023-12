Amedeo Salerno

di Adriano Cisternino



Con Amedeo Salerno scompare uno dei pi grandi dirigenti dello sport napoletano nel 900.Nasce come arbitro di calcio per diventare presto presidente del CSI Napoli (Centro Sportivo Italiano) nei primi anni 60.Nel 63 il CSI confluisce nella Partenope ed qui che Salerno trova la piena valorizzazione delle sue capacit dirigenziali, esaltate soprattutto nel basket ma anche in altre discipline in cui la Partenope ha raggiunto risultati prestigiosi, come il rugby con gli scudetti del 1965 e 66.Dalla Partenope al Coni Napoli di cui stato presidente dal 1994 al 2012 dopo aver sfiorato la presidenza della Federbasket.Il suo primo colpo di genio nel 1965-66 quando prese sottobraccio il comm.Borghi, patron della Ignis e lo port in una Palestra Coni gonfia di passione del pubblico napoletano per una squadra retrocessa e gli sussurrNacque cos lIgnis Sud, arrivarono campioni come Gavagnin e Maggetti e il basket napoletano decoll verso risultati straordinari come la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe nel 1970.Nel 69 port gli Europei di basket a Napoli e Caserta, grande successo organizzativo. Fu vicepresidente della Federbasket e perse per pochi voti la corsa alla presidenza con Petrucci.Poi divenne presidente del Coni Napoli, carica che mantenne fino al 2012, sempre da protagonista, in difesa dello sport napoletano e soprattutto degli impianti sportivi, premessa fondamentale per promuovere lo sport fra i giovani.Il suo slogan, in proposito, era: