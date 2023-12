Disfatta azzurra col Frosinone

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 20.12.2023)

Nella partita-fantasia tra due formazioni inedite, il Frosinone tira fuori il colpaccio del secolo straripando al Maradona (4-0) nellottavo di Coppa Italia, partita unica.La squadra laziale affronter nei quarti la vincente di Juventus-Salernitana. Fischi impietosi alla fine. Anche lanno scorso il Napoli dello scudetto usc agli ottavi contro la Cremonese.La partita un ballo in maschera con gli allenatori che offrono spazio ai rincalzi. Il Napoli perde proprio quando Mazzarri, sullo 0-0, manda in campo Lobotka e Di Lorenzo (54), Osimhen e Kvaratskhelia (64). Un minuto dopo il Frosinone costruisce la sua strabiliante vittoria. stata una partita inventata dai due allenatori con formazioni profondamente segnate dal turn-over. Il campione ha le sue esigenze (sabato il Napoli contro la Roma allOlimpico).Mazzarri propone il lato B azzurro con Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme (al debutto assoluto), Gaetano (prima da titolare), pi Mario Rui, Lindstrom, Simeone, Raspadori, Natan riportato nel ruolo di centrale.Anche il Frosinone presenta una formazione ampiamente ritoccata e un 3-5-2, lasciando fuori i talentini della Juve Soul e Kaio Jorge in attacco, il tedesco diciottenne Ibrahimovic, in difesa Lirola e Romagnoli.Di Francesco, cercando il colpaccio che gli riesce alla perfezione, abbandona il 4-3-3 proponendo difesa e contropiede (3-5-2).Fin quando c in campo il Napoli dei rincalzi il match resta sullo 0-0. Gli azzurri hanno difficolt a costruire intrappolati dal denso centrocampo del Frosinone.Pure hanno le loro occasioni. Con Lindstrom, parata di Cerofolini, un portiere di rincalzo col nome tanto buffo (16). Poi Raspadori coglie il palo esterno (21).Il portiere col nome buffo annulla la punizione di Raspadori (45+2). E, ancora, Mario Rui su punizione colpisce il palo (53). Viene annullato un gol a Simeone (37) per un fallo di mano di Lindstrom, per poi la palla tornava al Frosinone. La rete era del tutto regolare.Il Frosinone molto pi a suo agio. Caso imbarazza continuamente Zanoli. Brescianini fa da schermo a Demme, ma aiuta molto le due punte. La difesa frusinate domina nel gioco aereo (Okoli 1,91; Monterisi 1,90; Lusuardi 1,90).Mazzarri inserisce i grossi calibri per prendersi la partita, ma il Frosinone manda allaria i piani azzurri. Barrenechea, cartellino della Juve, infila di testa su corner (65). Caso di Torre Annunziata raddoppia (70) sfruttando un pallone allindietro di Di Lorenzo, errore incredibile pur giocando a sinistra. proprio la serata delle streghe.Mazzarri tenta lultima mossa con Politano (73 per Lindstrom) spostando Zanoli a sinistra con Di Lorenzo a destra per la famosa catena sul lato pari.Il Napoli ha venti minuti per rimediare: Ma regnano confusione e frenesia. Il furore agonistico di Osimhen vale solo in fase difensiva con due prodigiosi recuperi.Il Frosinone continua ad attaccare contro un Napoli che sparisce dal campo. La squadra laziale ha due occasioni per colpire ancora, ma Gelli tutto solo davanti a Gollini batte sul portiere (84) e Lirola in contropiede trova ancora pronto il portiere azzurro (88).La goleada del Frosinone si compie ugualmente con le reti di Cheddira (91 su rigore, fallo di Di Lorenzo su Gelli) e Harroui (95).





Una figuraccia. Nella squadra di tutti rincalzi s salvato Cajuste. Male tutti gli altri. Demme col suo gioco limitato, Gaetano poca cosa, Lindstrom sparito di scena col passare dei minuti. Natan timido, sempre palla allindietro.



Si battuto inutilmente Raspadori e Simeone ha avuto pochi palloni giocabile, il suo gol era regolare.



I titolari entrati in campo nella ripresa non sono riusciti a ribaltare lesito del match.



NAPOLI-FROSINONE 0-4 (0-0)



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui (54 Di Lorenzo); Cajuste, Demme (54 Lobotka), Gaetano; Lindstrom (73 Politano), Simeone (64 Osimhen), Raspadori (64 Kvaratskhelia).



FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi (85 Romagnoli); Kvernadze (46 Lirola), Bourabia (66 Harroui), Barrenechea, Brescianini (66 Gelli), Garritano; Cheddira, Caso (71 Soul).



ARBITRO: Abisso (Palermo).



RETI: 65 Barranechea, 70 Caso, 91 Cheddira rigore, 95 Harroui.



COPPA ITALIA QUARTI DI FINALE

Marted 9 gennaio: Frosinone / vincente Juventus-Salernitana

Gioved 4 gennaio: Juventus-Salernitana).