Una prova per le assenze di gennaio

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 19.12.2023)

Intermezzo di Coppa Italia col Frosinone stasera al Maradona, partita unica degli ottavi di finale.

Superando la squadra laziale, il Napoli giocherebbe a gennaio (marted 9) contro la vincente di Juventus-Salernitana, quarto di finale, ancora partita unica sul campo napoletano.

Turn-over opportuno, stasera. Il Napoli, in lotta per entrare in zona-Champions, giocher sabato a Roma contro la squadra di Mourinho.

Un po di respiro per quelli che hanno giocato sempre. Contro il Frosinone spazio a Gollini, Ostigard, Cajuste, Simeone, Raspadori, Lindstrom da impiegare senza stravolgere completamente lassetto della squadra.

La Coppa nazionale deve essere un traguardo degli azzurri col campionato che lascia ormai un obiettivo di secondo livello.

Sotto la presidenza De Laurentiis, il Napoli ha mollato spesso la Coppa alla prima uscita, sette volte fuori agli ottavi, cinque volte eliminato ai quarti. Tre successi in diciotto partecipazioni, la Coppa vinta la prima volta proprio con Mazzarri (2011-12, battuta la Juve 2-0, rigore di Cavani e gol di Hamsik), il bis con Benitez (2013-14, battuta la Fiorentina 3-1, doppietta di Insigne e gol di Mertens), infine il terzo successo con Gattuso (2019-20, vittoria ai rigori contro la Juventus).

Il Frosinone verr a giocarsela con disinvoltura, niente da perdere, tutto da guadagnare. La squadra di Di Francesco formazione brillante, buona corsa, ottime trame di gioco.

Fuori casa rende meno, in campionato nessuna vittoria in trasferta, cinque successi pieni sul campo amico. In squadra tre giovani talenti della Juve, il centravanti brasiliano Kaio Jorge, lesterno destro argentino Soul (sei gol in campionato, dribbling vincente), il centrocampista argentino Barrenechea.

Nel Frosinone abbonda la linea verde. Difesa vigorosa con due corazzieri centrali, Okoli di origini nigeriane 1,91 e Simone Romagnoli 1,95. Arijon Ibrahimovic, grande omonimo, diciottenne tedesco, veloce e pericoloso sulla sinistra del tridente (4-3-3).

Il Frosinone si guadagnato lottavo di finale eliminando il Pisa (1-0 su autogol) e il Torino sul campo granata (2-1, gol di Ibrahimovic e Reinier).

Il Napoli dovr giocare con grande determinazione e liquidare il match senza arrivare ai supplementari, tra quattro giorni ci sar la Roma.

Potrebbe essere la gran serata del Cholito Simeone, finora piuttosto ai margini, e di Giacomino Raspadori, la coppia che dovr sostenere il Napoli in gennaio con Osimhen e Anguissa impegnati nella Coppa dAfrica (13 gennaio-11 febbraio, cinque turni di campionato).

Anche per questo, non solo per lobiettivo di andare avanti in Coppa, la partita col Frosinone presenta verifiche interessanti.

La vittoria, poi, indispensabile per accompagnare il momento di rimonta degli azzurri dopo il rovinoso inizio con Garcia e le difficolt di Mazzarri subito alle prese con Real Madrid, Inter e Juve.