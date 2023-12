Il Napoli Basket fallisce un'altra rimonta e cade a Scafati

di Mario Triggiani

Arriva un'altra sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel derby campano della dodicesima giornata di campionato stata sconfitta dalla Givova Scafati al PalaMangano.Come gi successo domenica scorsa contro Reggio Emilia, la GeVi subisce gi nel primo quarto un brutto parziale da cui non riuscir pi a riprendersi. Gli azzurri provano pi volte a riavvicinarsi ma non impattano mai il risultato nonostante la buona giornata al tiro dalla lunga distanza.Durante il secondo tempo Napoli perde per infortunio Jaworski, per il quale si teme la lussazione della spalla, ed Ebeling, infortunatosi alla caviglia.Negli ultimi minuti la GeVi arriva fino al -3, ma la tripla del pareggio di Pullen troppo corta e si infrange sul primo ferro regalando a Scafati la possibilit i puntellare il punteggio dalla lunetta.Con questa sconfitta, la terza nelle ultime tre partite disputate, Napoli scivola al sesto posto in classifica, solo due punti sopra la nona posizione.I meccanismi perfetti visti nel primo scorcio di stagione sembrano essersi inceppati, ed i due infortuni occorsi durante la gara potrebbero allontanare dal parquet Ebeling e Jaworski per lungo tempo.Coach Milicic dovr ora fare di necessit virt per invertire il trend negativo nonostante le difficolt e riprendere il cammino vincente che aveva regalato tante speranze ai tifosi azzurri.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo, 23 dicembre, a Trento per affrontare la formazione attualmente al settimo posto in classifica.La GeVi potr lanciare il primo assalto agli ultimi due punti decisivi per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia allontanando i pensieri negativi e facendo il pi bello dei regali di Natale alla propria tifoseria.: Morvillo, Imade, Gentile 10, Mouaha, Pinkins 14, Rossato 7, Logan 9, Robinson 6, Rivers 17, Nunge 11, Pini 4, Gamble 13.: Pullen 9, Zubcic 13, Ennis 19, Jaworski 13, De Nicolao 2, Owens 8, Sokolowski 16, Lever, Bamba, Mabor Dut Biar, Saccoccia, Ebeling 5.