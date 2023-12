SOLEDAD, di Maurizio De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio

Con il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni,, ritorna il personaggio del Commissario Ricciardi che riscuote sempre grande successo.Il libro viene cos presentato dalla casa editrice Einaudi:Senzaltro il Natale del 39, fu una festivit particolare, lultimo ancora abbastanza sereno prima della II guerra mondiale. Gli anni del fascismo avevano gi inferto sofferenze ai pi deboli e generato un clima di insicurezza, inquietudine, sospetto e delazione, mentre imperversavano le leggi razziali e le notizie della guerra sempre pi vicina creavano angoscia e un grande senso di solitudine. E il 18 dicembre 1939 anche il Commissario Ricciardi, malinconico e solo nel suo ufficio, ormai vedovo dopo la morte dellamata Enrica, pensa alla figlia Marta, di cui si occupa con affetto con laiuto della tata, Nelide, dei genitori di Enrica, dellamica Bianca contessa di Roccaspina e del brigadiere Maione, valido e costante supporto sia nel lavoro che in famiglia. Bussano alla porta ed proprio Maione che lo informa di un nuovo delitto: stato trovato il cadavere di Erminia Cascetta che abita con la madre immobilizzata a letto. Dallautopsia si copre che era incinta. Ricciardi intuisce che lassassino conosceva bene la vittima e pertanto continua ad indagare fino alla scoperta dellassassino.Dopo il libro Caminito, ritorna dunque il Commissario Ricciardi con Soledad, romanzo che ha lo stesso titolo della nota canzone sulle note di uno struggente tango argentino, interpretato da Laura Lobianco, fuggita dallItalia, che si esibisce nei caff di Buenos Aires. Soledad, ovvero la solitudine il leitmotiv del romanzo e che avvolge non solo Ricciardi, ma diventa qualcosa di corale che pervade e invade latmosfera, ma per fortuna a contrastarla c il potere dellamore che fa cambiare le persone e che si espande anche oltre la vita, perch lamore pi forte della morte: perfino la solitudine parla damore che si manifesta in tutte le sue forme, sia nella gioia che nel dolore. E Ricciardi stesso incarna un tipo di napoletanit differente: malinconico, mite, laconico e schivo, ricco e di nobili natali potrebbe vivere agiatamente, ma ha scelto di lavorare per la polizia: quando indaga viene colto da una forza compulsiva indotta dal Fatto, il dono di captare le ultime parole dei deceduti su cui indaga. Il tormento di quelle voci lo getta in un vortice di emozioni che lo costringe ad agire.Come negli altri romanzi della serie, lindagine appare quasi un pretesto per descrivere atmosfere, personaggi, sentimenti. Confesso in tutta sincerit che non sono unamante dei gialli, ma leggo con piacere i libri di De Giovanni, forse perch sono napoletana e trovo in essi unidentit precisa di riferimento che trascende il racconto in s. Si respirain ci che scrive e descrive: siano essi aspetti negativi o positivi, sono comunque aspetti veri di una citt, e soprattutto di un popolo che non ha perduto la suaConcludendo, ancora una volta Maurizio de Giovanni entra nellanima dei personaggi, descrivendo sentimenti universali che non hanno tempo. Un altro bel romanzo, dallo stile scorrevole e coinvolgente.