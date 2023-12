Un colpo di Fortuna - Coup de Chance, di Woody Allen

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2023,, scritto e diretto da Woody Allen, un film in cui il regista torna a parlare delle dinamiche del rapporto di coppia, soffermandosi sul ruolo giocato dal caso nelle nostre vite.Ambientato a Parigi, il film racconta la storia di Fanny e Jean (Lou de Lage e Melvil Poupaud), una coppia all'apparenza molto felice che vive in un lussuoso appartamento di un elegante quartiere.Fanny ama il suo secondo marito anche se talvolta le sembra di essere per lui una moglie - trofeo da esibire in societ. E mentre lui d molta importanza a danaro e ricchezza, lei vende opere d'arte in una casa d'aste.Tutto sembra andar bene finch il caso non fa incontrare Fanny con Alain (Niels Schneider), un scrittore, ex compagno di liceo segretamente innamorato di lei.Fanny sembra molto affascinata da lui e comincia a frequentarlo. A questo punto Woody Allen ci fa riflettere su un tema a lui caro e si pone unemblematica domanda: "In una stupenda Parigi autunnale, sembra volerci dimostrare che in fondo la vita una sorta di lotteria, fin dal momento della nostra nascita e forse vale la pena scoprire cosa ci riserba ogni chance.A quanto pare, Coup de chance il suo primo film girato in lingua francese, con un cast francese.In unintervista ha affermato che con questo film ha realizzato il suo sogno di diventare un regista europeo.- ha affermato.gli chiedo.Io magari la farei pi cos, pi colloquiale,Ma qualcuno penser, dico io.Sei libero di fare quello che vuoi, improvvisa,Grazie, fantastico,e.Il cast include bravi interpreti, comeLa sceneggiatura di, la fotografia diEcco il trailer del film: