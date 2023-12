Un uomo (troppo) solo al comando

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 05.12.2023)

Soli contro tutti non si pu vincere. Il Napoli ha protestato per larbitraggio di Massa nella partita con lInter. Con chi ha protestato? Con il governo e le istituzioni del calcio che De Laurentiis ha sempre svillaneggiato. Il Napoli non ha voce, n autorevole, n credibile, nel sistema-calcio. Il secondo scudetto con Maradona fu vinto anche per i rapporti amichevoli e stretti che Ferlaino aveva con Matarrese (Figc) e Nizzola (Lega). Dalla monetina di Bergamo al Milan condizionato da Lo Bello a Verona nella penultima giornata mentre il Napoli dilagava a Bologna sono episodi noti. La conquista dello scudetto, dopo Maradona, avrebbe dovuto portare a un sostanzioso rafforzamento delle strutture societarie e tecniche del Napoli aprendo un vero ciclo vincente. De Laurentiis ha preferito rimanere solo al comando. Il presidente ha grande competenza, maturata nei suoi ventanni nel calcio, ma da solo non basta. Un societ padronale a modello familiare non pu reggere alla distanza. De Laurentiis ha fatto moltissimo portando il Napoli dalla serie C al palcoscenico europeo, centrando un fantastico scudetto. Ma limpresa non stata mai sostenuta da una robusta organizzazione del club. Perch De Laurentiis non vuole in societ e nello spogliatoio protagonisti che gli facciano ombra. un vittorioso egocentrico e solitario. Non pu durare a lungo. Nella scarna organizzazione del Napoli, Giuntoli, una persona sola, era di grande importanza facendo da cuscinetto fra presidente e allenatore, oltre alla notevole competenza sul calcio-mercato. Giuntoli non stato mai trattenuto da De Laurentiis. Ma vero che Giuntoli, dopo sette anni nel Napoli, considerava conclusa la sua opera nel club azzurro e non resisteva pi al fascinoso richiamo della Juve. Scontato che Giuntoli mollasse (oltre a Spalletti), De Laurentiis non ha provveduto alle adeguate sostituzioni dei quadri tecnici. Non ha cercato collaboratori di sicura esperienza e valore. Non solo, ma anche sul calciomercato rimasto assente, troppo solo per governarlo, rinunciando a rafforzare la squadra campione dItalia come andava fatto, non solo per la partenza di Kim. Il Napoli avrebbe bisogno di rincalzi adeguati per alcuni giocatori fondamentali, da Lobotoka ad Anguissa, e difensori allaltezza dello scudetto appena conquistato. Nessun movimento di mercato ha prodotto risultati per queste esigenze. Questo il momento pi difficile per De Laurentiis che ha problemi anche col Bari. Difficile porre rimedi nellimmediato. Mentre risulta eternamente carente la comunicazione del club. Disertando Mazzarri la conferenza stampa dopo la sconfitta con lInter, il Napoli non ha avuto una voce di impatto davanti ai giornalisti. unulteriore debolezza del club azzurro. Ora lobiettivo concreto del Napoli il passaggio agli ottavi di Champions (marted 12 contro il Braga al Maradona) e la conquista della zona Champions in campionato. Sono obiettivi raggiungibili. In qualche modo Mazzarri ha rianimato la squadra dopo il disastro di Garcia, ostacolato per da un ciclo di partite ravvicinate ad alto livello (Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus) che non ha permesso una preparazione adeguata. Il Napoli dovr difendere il quarto posto dallassalto di Roma (a pari punti), Fiorentina (a un punto) e Bologna (a due punti). Con gli azzurri impegnati venerd a Torino contro la Juventus, con due giorni di preparazione in meno dei bianconeri, Roma-Fiorentina, scontro diretto per la zona Champions, potrebbe ridurre i danni per la classifica del Napoli. Ma la squadra azzurra che deve cominciare a pedalare forte.